Thunderbolt Patterson, el irónico nuevo miembro del Salón de la Fama WWE

24 ediciones después, el Salón de la Fama de WWE ha demostrado que ese latiguillo tan manoseado, «never say never», es una realidad incontestable. Aunque no deja de lucir chocante que ahora, la empresa que más ha hecho por evitar el sindicalismo en la industria luchística incluya en su particular Olimpo a Thunderbolt Patterson, como sucedió 20 años atrás con Jesse Ventura.

Andscape dio hoy la primicia, y debidamente, quiso resaltar la condición de Patterson de figura que abogó de muy activa manera por los derechos laborales de los luchadores. Esto y el hecho de ser afroamericano, le costó poco menos que el veto por parte de muchas promotoras durante los 70. Curiosamente, Patterson nunca luchó en WWE…

Por fortuna, al igual que en 2024, en aquella década no todos los Estados Unidos de América eran racistas. Patterson encontró exposición dentro del panorama de territorios de NWA, donde con su oratoria, muy influyente en figuras posteriores como Dusty Rhodes, e influenciada asimisma por los actores de la «Blaxploitation», conquistó a la audiencia tras darse a conocer bajo los focos de Western States Sports, la casa de Dory Funk Sr., su principal y se diría que único valedor incondicional.

Patterson conquistó numerosos títulos, pero no pudo evitar ver cómo su carrera se estancaba por mostrarse vocal a la hora de promover mejoras laborales y la constitución de algo que sigue siendo tabú en el wrestling: el sindicalismo. Así, Patterson se granjeó una imagen de talento conflictivo para numerosos promotores y también para muchos de sus propios compañeros de profesión. Documentado el caso, por ejemplo de WCW, a la que demandó luego de un presunto episodio de racismo con Ole Anderson de protagonista, quien tiempo atrás había sido su compañero de dupla hasta la formación de los Four Horsemen.

En 1985, Patterson colgó las botas, pero su lucha no se detuvo, instando a los gobiernos estatales a regular la lucha libre del mismo modo que el boxeo y ejerciendo de coordinador sindical para los empleados de Coca-Cola en Atlanta. Amén de su otra gran pasión, Jesucristo, pues Patterson se hizo pastor y ayudó durante años a la inserción de jóvenes conflictivos en Georgia.

Tras los anuncios de Paul Heyman, Bull Nakano, The U.S Express (Barry Windham & Mike Rotunda) y Muhammad Ali, Thunderbolt Patterson es el sexto nombre en unirse a la edición 2024 del Salón de la Fama de WWE.

La ceremonia de reconocimiento y oficialización se llevará a cabo el 5 de abril desde el Wells Fargo Center de Philadelphia (Pennsylvania, EEUU).

He was a champion in the ring, and championed the health and well-being of his peers outside of it. Thunderbolt Patterson’s influence is still felt today, and will receive the recognition it deserves when he joins the WWE Hall of Fame Class of 2024. #WWEHOF pic.twitter.com/TotkOusMpF

— Triple H (@TripleH) March 13, 2024