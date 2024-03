John Cena quería sangre en su Firefly Fun House ante Bray Wyatt

En la noche dos de WrestleMania 36, el 26 de marzo de 2020, John Cena se enfrentó a Bray Wyatt en su versión de The Fiend, aunque, en realidad, utilizó a todos sus personajes en esta lucha cinematográfica. El combate, realmente, causó mucha controversia. Para muchos, ni siquiera llegó a ser una lucha.

Lo cierto es que, en una reciente entrevista con Chris Van Vliet, el 16 veces Campeón Mundial en WWE ha revelado todos los detalles detrás de este combate con el fallecido Wyatt, revelando que ni él ni nadie en la arena donde se grabó el combate sabía lo que era una Firefly Fun House Match. Estas fueron sus declaraciones:

► John Cena revela todos los detalles de la Fireflyn Fun House Match ante Bray Wyatt

«Recuerdo tres días antes de que filmáramos la lucha del Firefly Fun House. Fue la última grabación para la televisión donde entraron y dijeron: ‘Vas a tener una lucha del Firefly Fun House’, y recuerdo que había tres personas en una de las salas de conferencias en NXT conmigo. Les dije: ‘¿Qué es una lucha del Firefly Fun House?’ Ellos dijeron: ‘No sé’. Yo dije: ‘¡Genial! ¿Qué podemos hacer?’, y eso fue como, oh, hombre, nuevamente, controlar lo controlable. ‘Desearía tener audiencia’. ‘Desearía que pudiera haber sangre’. ‘Desearía poder hacer golpes con sillas en la cabeza. Desearía poder jurar. Desearía poder mostrar el dedo medio. Controlar lo controlable’.

«Usa las herramientas en tu cinturón de herramientas. ¿Cómo hacemos algo entretenido durante un período de dos días sin audiencia, y nos dieron una estipulación. Todos los demás tienen una lucha normal y es tu estipulación. No es una lucha del Doctor of Thuganomics o una lucha de Hustle, Loyalty, Respect que es completamente diferente. Tienes estos personajes definitivos. Tienes toda esta munición. Tienes toda esta personalidad y hacia eso es hacia donde realmente se dirige la gente. Santo cielo. Podemos hacer de esto una mirada meta a mi vida y podemos salirnos con la nuestra. ¿Qué tenemos en el almacén? Tenemos el puño. Tenemos la jaula azul. Puedo conseguir algunas cosas de la NWO. Podemos hacer que esto funcione.

«Recuerdo que esta es la única lucha que he escrito de principio a fin. Mi pobre esposa, la hice imprimir y le estoy dando papel. Ella dijo: ‘¿Qué es esto? ¿Qué significa siquiera?’ ‘Solo imprímelo. Lo necesito’, y en algún lugar todavía tengo el borrador original en mi escritura de la lucha del Firefly Fun House. Bray no podría haber sido mejor. Sabía qué estaba pasando y sabía todo el asunto. Lo escribí la noche anterior, así que estoy tratando de enviarles mensajes de texto a estos chicos como, tengo algo extraño. Creo que podría tener una imagen del borrador aún en mi teléfono. No lo tengo conmigo, pero lo tengo guardado como un mensaje de texto que le envié la noche de la lucha, especialmente después de que vimos la lucha de The Undertaker la noche anterior. Oh, amigo mío, lo hicieron genial, y hubo mucha más acción física. Nos dieron un puñetazo y le envié un mensaje de texto lo nervioso que estaba, pero quería agradecerle por ser tan valiente y confiar en mí y creo que no podría haber hecho más. Creo que dimos lo mejor de nosotros y con suerte, funciona, y fue un esfuerzo del cual estoy muy orgulloso».