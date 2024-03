Josh Alexander: «TNA busca una cadena de TV más accesible»

Dentro de los procedimientos para generar «hype» está el anunciar algo muy ilusionante aunque su concreción todavía luzca difusa. ¿Quién teme a la palabra decepción? Esto deben pensar en TNA.

Santino Marella lanzó el anzuelo en enero, poco después de Hard To Kill.

Ya más recientemente, aunque no sabemos si conecta con lo dicho por Marella, Dave Meltzer comentó que TNA pretende volver al directo.

Ahora, parece que ese «tease» de Santino Marella no respondía a un mero brindis al sol. Ante los micrófonos del podcast ‘Keepin’ It 100′, Josh Alexander confirma que TNA quiere dar un salto de mediaticidad.

Por ahora, AXS TV, propiedad de Anthem, a su vez es dueña de TNA, seguirá sirviendo de plataforma televisiva a la promotora. Parecen convencidos pues de que el producto lograría mejores cifras de audiencia con una plataforma de superior nivel.

