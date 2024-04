Karrion Kross: «Bobby Lashley es poco profesional»

A Bobby Lashley le preguntaron recientemente por su lucha en WrestleMania 40 y esta fue su respuesta:

«Estoy emocionado por este fin de semana porque voy a luchar. Este año entero ha sido… me siento un poco limitado últimamente. Estoy viendo el evento principal, y hay cuatro tipos en él. He derrotado a tres de ellos. Lo estoy mencionando, solo eso. Así que siento que me han tenido un poco atado. Pero esta es mi oportunidad de salir y enfrentar a Kross y a sus muchachos, y luego vamos a mirar hacia cosas más grandes después».

► Karrion Kross de Bobby Lashley

Roman Reigns, The Rock, Cody Rhodes y Seth Rollins no se han dado por aludidos hasta el momento.

En cambio, las palabras del «All Mighty» molestaron a Karrion Kross, según comparte en Undisputed:

«Permíteme poner esto en perspectiva. Desde el principio, he tenido nada más que respeto por este tipo. Hemos trabajado para las mismas empresas. Yo llego, hago buen negocio, no hago negocios para mí mismo. Todos somos de diferentes generaciones. Hablé con Paul Ellering sobre esto. Le dije: ‘Paul, ¿estoy fuera de lugar ahora mismo?’ Él dijo: ‘Absolutamente no’. Ir a hacer medios y decir: ‘Estoy emocionado por este fin de semana, pero estoy mirando el evento principal, y vamos a cosas más grandes y mejores’, hermano, simplemente vende la lucha el domingo. No hables sobre cómo estás limitado.

«Aquí está la realidad. Todos en este negocio están limitados. Todos pensamos que podemos hacerlo mejor. No sales a la opinión pública tratando de obtener simpatía en la semana en la que todos los ojos están puestos en nosotros. Es totalmente innecesario, es un insulto al público. ‘Sí, estaré allí, no es realmente lo que quería hacer’. Es un insulto a los chicos en la luhca. Debería disculparse con Profits y B-Fab. Honestamente, debería disculparse con AOP y Paul Ellering. Paul Ellering ha estado en el negocio durante mucho tiempo. El tipo casi se cae cuando escuchó eso. Es completamente poco profesional.

«La gente estaba confundida sobre el conflicto. Adivina qué, ahora es j*didamente real. Ustedes van a obtener el valor de su dinero el domingo. Estoy aquí para darles el espectáculo de su vida. No sé qué demonios está haciendo este tipo apareciendo el domingo, pero estoy feliz de estar aquí y feliz de ser parte de la línea de esto. Supongo que tenemos que disculparnos con Bobby porque no está en el evento principal. Tal vez sea por la forma en que habla, por qué los mejores tipos no quieren trabajar con él. ‘Limitado’. Todos tienen grandes ideas y piensan que pueden hacer algo mejor. Aquí está el negocio. Esta es la diferencia entre ser un luchador y un luchador profesional. ‘Está simplemente enojado, no debería decir eso’. Ya pasamos de eso ahora. Esto me dejó alucinado. Más allá de eso, haré mi trabajo como siempre lo hago. Hacer algo así, es un falta de respeto para todos los que vinieron antes que él y todos los que se presentan esa noche. Pensé que eso era una locura».

«Está bien. Soy el tipo rudo. Seré el tipo malo. Seré el tipo malo por el resto de mi vida, pero seré el tipo malo que conoce su lugar y tiene respeto por este negocio. Puedo hacer ambas cosas. Aparentemente, algunos babyfaces no pueden. Aparentemente, algunos babyfaces pueden hacer y decir lo que quieran sin consecuencias. Es alucinante cómo funciona eso.

«Se supone que este tipo lidera un grupo. Ahora, todos a su alrededor están como, ‘Supongo que Bobby se va a cosas más grandes y mejores. Todos simplemente lo resolveremos.’ Fue una cosa tan egocéntrica de decir disfrazada de ‘pobrecito yo’. Ni siquiera estuvo en Mania el año pasado. Lo tiene todo. Bobby Lashley lo tiene todo. Vengo de una familia de personas que sirvieron en el ejército. Él sirvió en el extranjero. Todo el respeto está ahí. No es como si lo estuviera despreciando. Él está despreciando a todos. ¿Qué pasa ahora? ¿Dónde trazamos la línea? El domingo, obtendrás el valor de tu dinero.

«Todos somos muy competitivos. Todos estamos tratando de ofrecer la mejor actuación. No quieres mirar nunca por encima a alguien. Ni siquiera quieres hacerles pensar que los estás mirando por encima. Está bien pensar que puedes hacerlo mejor y que perteneces más arriba en la cartelera, pero simplemente salir así, cualquiera que haya sido su intención con esa declaración, esta es la forma en que lo dijo, esta es la forma en que lo tomé y la forma en que mucha gente lo tomó.

«Esta no es la forma de ascender en la cartelera. Cuando tienes gente llorando por ti en línea, eso no va a ayudar a mejorar tu posición. Entiendo, tal vez has tenido el peor año de tu carrera en la lucha libre. Escuché que dijo eso. Esas son sus palabras, no las mías. Puedo empatizar con eso. Salir ahí y tratar de ganar a la gente y hacer que lloren por ti, lo siento amigo. Eso no es de lo que se trata este negocio. Creo que olvidó de dónde vino, irónicamente. Solía admirar a ese tipo. Recuerdo cuando lo apilaron en ECW, y pensé, ‘Este es el tipo correcto. Para la reencarnación de ECW, este sería el tipo que querrías poner ahí’. No quieres poner a una persona fabricada por la WWE, la multitud lo rechazaría. Lo miraba de manera tan diferente, con admiración, tanta admiración, hasta hace seis horas. Perdí la cabeza.»