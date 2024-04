Bobby Lashley se burla de los estelares de WrestleMania 40

Roman Reigns, The Rock, Cody Rhodes y Seth Rollins son las cuatro Superestrellas de WWE que van a estelarizar WrestleMania 40. En la Noche 1, los cuatro tendrán un combate de parejas con los dos de The Bloodline contra «The American Nightmare» y el Campeón Mundial de Peso Pesado. En la Noche 2, «The Tribal Chief» expondrá ante Cody el Campeonato Universal Indiscutible WWE.

► Bobby Lashley de WrestleMania 40

De ellos estuvo hablando recientemente Bobby Lashley en WWE’s The Bump. «The All-Mighty», que estará uniendo fuerzas con The Street Profits contra Karrion Kross y AOP en el gran evento, recuerda que él derrotó a tres de los cuatro estelares.

«Estoy emocionado por este fin de semana porque voy a luchar. Este año entero ha sido… me siento un poco limitado últimamente. Estoy viendo el evento principal, y hay cuatro tipos en él. He derrotado a tres de ellos. Lo estoy mencionando, solo eso. Así que siento que me han tenido un poco atado. Pero esta es mi oportunidad de salir y enfrentar a Kross y a sus muchachos, y luego vamos a mirar hacia cosas más grandes después».

Lashley habla de cuando venció a Reigns en Extreme Rules 2018 o cuando lo hizo en varias ocasiones con Rollins en Raw, una en defensa del Campeonato de Estados Unidos. En cambio, nunca derrotó a Rhodes; y nunca tuvieron un mano a mano. Además, con The Rock ni siquiera compartió cuadrilátero hasta ahora.

