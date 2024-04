The Rock llegó tarde al WWE World at WrestleMania

Durante el fin de semana, se lleva a cabo WWE World at WrestleMania, evento que contará con numerosas Superestrellas y leyendas, como Hulk Hogan, The Undertaker o The Rock. De hecho, este último tenía previsto aparecer en la tarde del jueves para compartir un rato con los fanáticos de Philadelphia.

► The Rock apareció en WWE World e interactuó con fans

La aparición de The Rock estaba previsto para las 4 de la tarde, hora del Este de los Estados Unidos; sin embargo, casi dos horas después, The Great One finalmente hizo su aparición ante la molestia del público. No obstante, esto se les pasó cuando finalmente The Final Boss apareció en WWE World, y lo hizo adaptando su papel de rudo.

Eran las 6 de la tarde, hora del Este, y The Rock explicó el motivo de su tardanza, citando su apretada agenda, que incluía ver a Jalen Hurts (mariscal de campo de los Philadelphia Eagles de la NFL) perder en los playoffs. Esto provocó que el público lo abucheaba masivamente, según videos publicados en redes sociales.

«¿Están seguros de que quieren saber por qué The Rock llegó tarde? Estaba mirando YouTube, viendo a Jalen Hurts perder en los playoffs nuevamente. Abuchean porque saben que es verdad».

Mientras la multitud seguía escuchando e interactuando con The Rock, este seguía molestándolos y promocionando su combate en WrestleMania 40, donde hará equipo con Roman Reigns, para enfrentarse a Cody Rhodes y Seth Rollins en el evento principal de la primera noche. The Final Boss prometió un enfrentamiento que los fanáticos no olvidarán pronto.