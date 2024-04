Cody Rhodes: «Amo a Jey Uso»

Cody Rhodes pudo conectar con Jey Uso de manera muy cercana cuando lo recuperó para WWE RAW. Los dos incluso ganaron el Campeonato Indiscutible de Parejas en Fastlane 2023. Fue una alianza breve pero que el «American Nightmare» guarda con mucho cariño. De hecho, la conferencia de prensa después de aquel Premium Live Event que los dos compartieron es uno de los 10 mejores momentos de su carrera y uno de sus recuerdos favoritos. Cody lo comparte en WWE World.

► Cody Rhodes y Jey Uso

«El problema con la conferencia de prensa, y creo que Jey puede entenderme en esto. Cuando sales, creo que fuimos los primeros o los segundos, cuando sales más temprano en la noche, y luego tienes el éxito que tuvimos al ganar los títulos, es un momento tan hermoso, es la única persona con la que ha ganado los títulos aparte de su propio hermano, te tienen que decir si vas a hacer una conferencia de prensa más tarde en la noche. No estoy tratando de echarle la culpa a nadie. Pero nadie nos dijo que íbamos a hacer la conferencia de prensa.

«Así que el autobús está patrocinado por Wheatley Vodka. Está patrocinado. No sé en qué número estaba en la lista. Solo sentí, en el momento, pensé que íbamos bien. Pensé, ‘Lo tenemos’. ¿Sabes? Ellos no saben. Luego se convirtió realmente en uno de los mejores momentos de toda mi carrera. Creo que la razón es que Jey Uso es muy diferente a cómo yo opero en términos de negocios y profesionalismo, y él es el tipo correcto de opuesto. Él pudo relajarme y sacarme un poco de, como Roman me ha acusado de ser un poco político. Jey se aseguró de que ese no fuera el caso, y es uno de mis recuerdos favoritos de todos los tiempos. Así que amo a Jey Uso«.