En un primer momento parecía el The Rock de siempre pero en cuanto Cody Rhodes le quitó su lucha contra Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible en WrestleMania 40 apareció «The Final Boss» y desde entonces sálvese quien pueda pues ha estado yendo incluso contra la madre del «American Nightmare». No así contra CM Punk, lo cual este señaló recientemente en Raw, pero cuando se recupere quizá el «Best in the World» retome su rivalidad con el samoano máximo.

► La importancia del micrófono

Dicho esto, durante su reciente entrevista con Will Cain en FoxNews, The Rock dejó a un lado los problemas con Rhodes, Punk y también Seth Rollins para señalarlos como luchadores que manejan bien el micrófono. La enemistad en realidad no desaparece en realidad porque también señala que en ese sentido nadie puede igualarlo.

«Veamos. Esta ese tipo… nadie. [risas]. La respuesta del Final Boss es nadie. Hay algunos tipos que creo que son excelentes en el micrófono. CM Punk es genial en el micrófono. Cody Rhodes es excelente en el micrófono. Seth Rollins, fantástico en el micrófono. Paul Heyman, otro tipo excelente en el micrófono. Lo que hizo, creo, a los luchadores de los años 70 y 80, fue este estilo único donde en sus promociones, existía esta creencia, porque era un hecho y era verdad, de que si no te destacabas, si no te destacabas en el micrófono, no ibas a comer ni a pagar tus facturas.

«Era simplemente así de simple. Cuando miras hacia atrás a esos tipos en los años 70 y 80, Roddy Piper, Randy Savage, Hulk Hogan, Ric Flair, Dusty Rhodes. Estos tipos se destacaron en el micrófono porque literalmente su vida dependía de ello. Cuando vienes de ese tipo de hambre. Hablas de una manera diferente. No es que falte eso en estos días, es solo que la forma de la cultura y el modelo de negocio, la energía, la intensidad y la virulencia son simplemente diferentes cuando los tipos hablan en el micrófono hoy en día«.