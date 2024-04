The Rock habla de su futuro tras WrestleMania 40

Como viene ocurriendo de un tiempo a esta parte, es de suponer que Roman Reigns se tomará un descanso de WWE después de WrestleMania 40. Pero, ¿y The Rock? Podríamos suponer lo mismo. Pero no tenemos por qué hacerlo ya que él estuvo hablando recientemente de ello con Marc Raimondi y Andrew Feldman en ESPN.

► The Rock tras WrestleMania 40

«No me voy de la junta [de TKO] después de WrestleMania. Todavía estoy en la junta, y siempre seré parte de esto. Y ahora estamos en esto. Esto es nuestro y siempre será nuestro».

Brian Gewirtz también añade:

«Pero sí creo que habrá una presencia de Rock en la WWE en el futuro hasta que él no quiera...Definitivamente puedo decir que esto no es [al día siguiente de] WrestleMania y luego me retiraré.

«Toda esta carrera realmente lo ha rejuvenecido. Él no está física y mentalmente capacitado para estar en piloto automático. Pero había una especie de zona segura como babyface que es divertida y agradabla para los fanáticos, pero no es lo más audaz que puedes hacer en un ring con un micrófono. No al punto de ensangrentar al héroe número 1 de la WWE y amenazar a su madre y a su perro. Es como si nunca hubiera sido más grande de lo que es ahora. Él es parte de la junta. Simplemente lleva cierto peso en comparación con cuando regresó antes, cuando estaba en un gran nivel, pero no tanto como ahora. Es por eso que el Final Boss se siente tan orgánico, porque no solo es el verdadero jefe final de TKO, sino también el peso de Dwayne Johnson en 2024. Simplemente se siente importante.»

Además, «The Final Boss» explica que su buena relación con Nick Khan fue esencial en su entrada a TKO:

«Estaba emocionado de trabajar con [Nick Khan], Ari y Mark Shapiro para ayudar a expandir el negocio WWE/TKO a nuevas alturas. Esa relación que tengo con Nick ciertamente ha ayudado a impulsar mucho esto hacia adelante. Aunque las cosas no funcionaron filosóficamente para nosotros para hacer el trato para WrestleMania 39 en el SoFi Stadium, eso permitió esta increíble oportunidad para que Cody Rhodes entrara. Y como estamos sintiendo y escuchando de sus apasionados fanáticos… qué increíble oportunidad para él.

«Nick es un excelente líder, un astuto hombre de negocios y un hábil negociador porque es un colaborador innovador, un pensador de visión de conjunto y tiene la capacidad de reconocer oportunidades disruptivas épicas para la construcción de marcas.»