Ya solo faltan unas horas para que de comienzo NXT Stand & Deliver 2024 desde el Wells Fargo Center, en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, y la WWE lanza un video en el que varias Superestrellas comparten sus predicciones para las diferentes luchas que verá el Premium Live Event.

.@CodyRhodes, @FinnBalor, Women's World Champion @RheaRipley_WWE and WWE Women's Champion @Iyo_SkyWWE give their predictions for a history-making #StandAndDeliver! pic.twitter.com/E2X90dKmDR

— WWE NXT (@WWENXT) April 6, 2024