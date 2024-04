CM Punk: «The Rock lució genial en WrestleMania XL»

8 años después, The Rock volvió a luchar en la WWE. La vez anterior había sido en un combate de seis segundos contra Erick Rowan en WrestleMania 32. Había sido en realidad contra John Cena en WrestleMania 29 cuando había tenido una verdadero choque. 11 años pasaron de entonces. «The Final Boss» se unió a Roman Reigns para derrotar a Cody Rhodes y Seth Rollins en la lucha estelar de la Noche 1 de WrestleMania 40. Así, «The Tribal Chief» defenderá el Campeonato Universal Indiscutible ante «The American Nightmare» en la Noche 2 en «Bloodline Rules».

► CM Punk de The Rock

Pero continuemos con The Rock para hacernos eco de las palabras de CM Punk al respecto de su actuación durante su aparición tras el evento de WWE en ESPN post-show:

«Me pareció que lució excelente. Como alguien que luchó contra él hace diez años, las mismas preguntas se estaban planteando. Todos querían saber cómo iba a lucir, cómo sería su resistencia. Aunque hay una gran diferencia entre una lucha en equipo y volver para enfrentarse al campeón, creo que lo hizo bien esta noche. Realmente se veía muy bien. Ganó la lucha, ¿qué más puedo decir?».

El «Best in the World» hace referencia a que él mismo se vio las caras con The Rock en 2013. El samoano lo destronó como Campeón WWE en Royal Rumble y defendió con éxito el título en Elimination Chamber. Ya ha habido cierto runrún acerca de la posibilidad de que vuelvan a colisionar pero de momento «The Final Boss» está enfocado en Cody -su victoria sobre él en la Noche 1 podría llevarlo a un futuro mano a mano por el cinturón mundial si Rhodes triunfa sobre Reigns- y CM Punk todavía se está recuperando de la lesión que lo dejó fuera de WrestleMania XL.