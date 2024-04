Chris Charlton, uno de los comentaristas más inteligentes y conocedores del panorama luchístico, dejó ayer cierta perla, nada gratuita, durante NJPW Sakura Genesis.

«Great-O-Khan, el mejor de los Khan que hay en la industria, con diferencia».

Palabras que parecieron avanzar lo que vendría después, pues WWE y AEW tuvieron presencia indirecta sobre el show. Especialmente cuando Jack Perry, junto a Ren Narita, en su combate contra Jon Moxley y Shota Umino, realizó el habitual gesto de CM Punk antes de aplicar un Codazo desde la tercera cuerda (referencia de Punk, a su vez, a Randy Savage) y lo acompañó de una doble peineta.

Esto alimenta una rivalidad legítima entre Perry y Punk, detonada en All In 2023 a raíz del uso del cristal de un automóvil. El «Best in the World» habló así al respecto bajo reciente entrevista con Ariel Helwani.

«Jack volvió de su combate, yo tenía que luchar en el siguiente. Estoy sentado con varias personas, no voy a decir quiénes, porque tengo muchos amigos que trabajan allí. Quiero que les vaya bien y no quiero que los castiguen porque sean amigos míos. Me acerco a él y le digo, ‘Jack, ¿por qué insistes en hacer estas estupideces de internet en televisión?’ Y me dice, ‘Si tienes algún problema, haz algo al respecto’. Y le respondí, ‘Venga, hombre, podría matarte. ¿Qué estamos haciendo?’ «Y creo que hice lo correcto. No golpeé a nadie. Simplemente lo asfixié un poco. Samoa Joe estaba allí y me dijo que parara, y paré. Me volví a Tony [Khan] y le dije, ‘Este sitio es una put* broma. Eres un payaso. Me voy’. Me fui a mi vestidor, Joe y Jerry Lynn vinieron y me dijeron, ‘Sal ahí fuera y rómpela’. Estaba muy encendido. Estoy encendido ahora mismo. Probablemente me arrepienta de haber hablado de toda esta mierd*, pero fue lo que ocurrió».

Altercado que provocó en última instancia el despido de Punk y la suspensión temporal de Perry. «The Second City Savior» volvió a WWE, mientras que el hijo de Luke Perry actualmente tiene en NJPW su escenario de trabajo, agenciándose el sobrenombre de «Chivo Expiatorio».

Pero la entrevista de Punk dio para mucho más, y AEW no salió bien parada. Por ejemplo, con comentarios como el siguiente, tras sugerir que hubo un plan premeditado vía The Elite para sacarlo de la empresa.

«No es un negocio real. No va de vender boletos, no va sobre hacer dinero […] No lo sé, quizás va de hacer buenos combates, y no tengo nada en contra de ello. Siempre existirá mientras Tony ponga dinero […] Pero eso no es sostenible, y ahora se está demostrando. De vez en cuando puedes tener éxito, aquí y allá, pero no es algo sostenible».

► ¿AEW dará su versión?

Pensábamos que AEW no daría mayor respuesta a las declaraciones de CM Punk, y ahora, un anuncio, visto anoche durante Collision, está revolucionando la IWC: The Young Bucks compartirán en el próximo Dynamite imágenes del incidente entre Punk y Jack Perry, y hablarán del mismo.

Puede pensarse en un mero anzuelo promocional, sin embargo, Dave Meltzer, Bryan Alvarez y Fightful señalan que AEW no va de farol y mostrará imágenes de la pelea de marras.

Cuesta creer, con todo, que la casa Élite vaya tan lejos con el fin de, presuntamente, dejar por mentiroso a Punk. Y la pregunta es qué suceso empeoraría su imagen, pues después de todo lo reportado, sabemos que la versión dada por Punk no resultaría fantasiosa y se ajustaría a la realidad de lo que ocurrió, más allá de algún monitor volante; supuesta gota que colmó el vaso de la paciencia de Khan. Si con tal detalle pretenden mortificar la imagen de Punk (aún más de lo que está), ciertamente causará escaso impacto.

En cualquier caso, AEW se roba así protagonismo durante el fin de semana de WrestleMania. Seguiremos informando de cualquier novedad.

Roll. The. Tape. — Matthew & Nicholas Jackson (@youngbucks) April 7, 2024