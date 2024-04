Roman Reigns y The Rock derrotaron a Cody Rhodes y Seth Rollins

La primera parte de la guerra de The Bloodline contra Cody Rhodes en WrestleMania sucedió en la primera noche de este sábado.

The Rock de llegar a buscar a retar a Roman Reigns por el Campeonato Indiscutido, terminó por unirse a The Bloodline, convirtiéndose en el «Jefe Final» y enfrascándose en una guerra personal con Cody, por hablar de su familia.

El Campeón Mundial de Peso Completo, Seth Rollins, decidió apoyar a Cody en su pleito con los samoanos, por lo que se pactó una lucha de parejas en la noche 1 de WrestleMania 40, y en caso de que The Rock y Roman Reings ganaran, la lucha por el Campeonato Indisputable entre el Jefe Tribal y The American Nightmare, tendrían las reglas puestas por The Bloodline.

La lucha la abrieron los dos campeones, aunque a los pocos instantes ingresó Cody, para medirse con su rival de este domingo. Y tras un par de intercambio de golpes, Rollins y The Rock entraron al ring.

Finalmente, después de insultos y abusos de parte de The Rock, Cody Rhodes pudo enfrentarse a Dawye Johnson, y trabajando en conjunto con Rollinns, mantuvieron raya a sus dos rivales.

Después, los dos equipos se enfrentaron abajo del ring, golpeándose por todos lados, incluso llegando entre el público.

Las cosas se salieron de control, cuando The Rock aprovechó su posición de poder en WWE para exigir al réferi que no contara los 10 segundos fuera del rinng, ni decretara descalificaciones, pues empezaron a usar todo lo que encontraban en el camino para golpear a sus rivales.

The Rock se lanzó contra Rollins, atacando la rodilla izquierda del Visionario, recordando que esa extremidad incluso fue operada. Después, Roman Reigns siguió el castigo de la misma manera.

OCHO AÑOS EN PROCESO. @¡TheRock está de regreso dentro de un ring de WWE compitiendo en #WrestleMania XL! pic.twitter.com/9QHrML6gIk — WWE Español (@wweespanol) April 7, 2024

Seth pudo reaccionar por un momento, pero luego los miembros de The Bloodline se unieron para atacar a Rollins en conjunto. Seth tardó mucho en poder quitarse de encima a sus rivales, pero cuando estaba a punto de dar el relevo a Cody, Roman lo derribó desde la esquina.

Sin embargo, Cody entró sin permiso y golpeó dos veces a The Rock, quien estaba aplicando un medio cangrejo a Seth. Justamente el Visionario dejó fuera de combate al Jefe Final con una patada y un pisotón.

Después, Cody se enfrentó al Jefe Tribal y le conectó varios golpes, incluso lo dejó sangrando por la nariz, pero Reigns reaccionó y contraatacó a Cody. En un ataque conjunto con Rollins, lo llevaron a la lona, pero el campeón evitó ser derrotado. A pesar de eso, el equipo conjunto estuvo a punto de definir el combate nuevamente, pero The Rock sacó al árbitro del ring justo cuando estaba a punto de contar los tres segundos.

Roman le aplicó un faul a Cody y luego casi logra llevarse el duelo con un Spear, pero la tercera palmada no llegó a sonar. Pero Reignns siguió atacando, intentando desmayar a su rival, mientras The Rock jalaba a Cody. Pero Rollins lo salvó con un pisotón sobre Riegns; sin embargo, sacó a Seth del ring, pero decidió bajar y encarar a la mamá de Cody Rhodes para asegurar que vería la sangre de su hijo en su cinturón.

The American Nightmare intentó una reacción a punta de golpes, pero The Rock lo impidió, pero cuando iba a recibir el People’s Elbow, conectó un Coder.

Roman evitó la caída de su primo, pero cuando iba a conectar un Spear contra Cody, falló y golpeó a The Rock, pero aunque ambos aplicaron un pedigree, no pudieron acabar el combate.

El spear de Roman Reigns a The Rock. La chispa que aviva la llama. Se viene. #WrestleMania pic.twitter.com/CEeANIT6cF — Alejandro Gómez (@SrAlexGomez) April 7, 2024

The Rock reaccionó y colocó a Cody en la mesa de comentaristas, pero éste repelió la agresión lanzando a la estrella de Hollywood sobre una mesa, mientras Reigns se lanzaba con un Spear sobre Rollins, rompiendo la barrera.

La lucha siguió arriba del ring entre Cody y Roman, pero justo cuando iba a definir el duelo, The Rock golpeó con un cinturón a Cody y Roman aplicó un Spear, para que The Rock atacara con un Rock Bottom y terminara con un People’s Elbow para llevarse el combate.

De esta forma, The Rock se quedó con la victoria y la lucha por el Campeonato Mundial de Peso Completo, será con reglas de The Bloodline, lo que significa que no habrá descalificación, por lo que todo el grupo podría intervenir.