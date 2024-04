Desde que AEW anunció el plantel de participantes del torneo por su Campeonato Mundial de Parejas vacante, veníamos intuyendo la posibilidad de que la final, ubicada en el PPV Dynasty, fuese un The Young Bucks vs. FTR. Y ayer se confirmó.

Cash Wheeler y Dax Harwood se impusieron en Collision a Top Flight, ganándose así su plaza, como Matt y Nick Jackson hicieron contra Best Friends esta semana en Dynamite. Una justa iniciada el pasado 16 de marzo, donde FTR, antes de Top Flight, tuvieron que deshacerse de The Infantry en cuartos de final. Por su parte, los Bucks vencieron a Private Party en dicha ronda.

Bucks y FTR se han medido ya tres veces, con dos victorias para los ex-WWE y una para los vicepresidentes ejecutivos de AEW. Su más reciente encuentro tuvo lugar en All In 2023, donde FTR defendieron exitosamente el título que ahora buscan recuperar.

► Cartel actualizado de AEW Dynasty

The Young Bucks vs. FTR IV supone el más reciente añadido al menú de AEW Dynasty, evento que veremos el próximo día 21 al amparo de la Chaifetz Arena de St. Louis (Missouri, EEUU).