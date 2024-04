The Rock no está programado para la Noche 2 de WrestleMania 40, sin embargo, a nadie le sorprendería que apareciera, en especial tomando en cuenta que la lucha de Roman Reigns contra Cody Rhodes por el Campeonato Universal Indiscutible WWE será bajo «Bloodline Rules» después de que los dos samoanos vencieran al retador y Seth Rollins en la Noche 1. No va a tener un combate pero quizá quiera ayudar al «Tribal Chief» a retener el título. O todo lo contrario, como han estado prediciendo algunos.

► Noche 2 de WrestleMania XL

Antes, nos detenemos en la conferencia de prensa posterior a la primera noche del show para hacernos eco de las interesantes declaraciones que hizo «The Final Boss». Primero, cuando le preguntaron si pueden esperarse sorpresas en la segunda:

«Sin duda puedes hacerlo. The Final Boss no puede decirte eso. No puedo revelarlo a nadie. Debo mantener a todos en vilo, incluido Cody Rhodes. Eso es crucial. Puedes esperar lo inesperado y muchas sorpresas.»

► Futuro en WWE

Después, cuando lo cuestionaron acerca de si el mundo puede esperar que tenga más grandes combates en algún momento próximo. Cabe mencionarse que ha habido cierto runrún con la posibilidad de que enfrente a Cody en SummerSlam.

«Puede ser que sí. No puedo profundizar mucho en eso, pero podría ser. Amo lo que hago. Amo nuestro negocio. Nací en él. Ya veremos.»

Ocurra lo que ocurra a continuación con The Rock tendremos que esperar para conocerlo. De momento, , un evento que por ahora está siendo fantástico en todos los sentidos.