King and Queen of the Ring sí se llevaría a cabo en el 2024

El acuerdo entre WWE y Arabia Saudita fenece en el 2027, y al menos, en la parte de los eventos en vivo se está cumpliendo a cabalidad. Recordemos que el último evento premium de la WWE que tuvo lugar en dicho país fue Crown Jewel en noviembre del año pasado, en el que LA Knight desafió a Roman Reigns por el Campeonato Universal Indisputable, aunque no pudo obtener la victoria, y el siguiente (por el referido contrato) se daría a finales del mes de mayo de 2024.

► WWE King & Queen of the Ring se llevaría a cabo en mayo

Como se informó anteriormente, el próximo evento de Arabia Saudita tendrá lugar el 25 de mayo, pero no se había confirmado oficialmente el nombre que adoptará. Recordemos que el año pasado por esta misma época, se llevó a cabo Night of Champions, que tuvo el estreno del Campeonato Mundial de Peso Completo, ganado por Seth Rollins.

Mientras hablaba en el reciente Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer señaló que el evento de King y Queen of the Ring se llevará a cabo en Arabia Saudita el 25 de mayo.

«Después de ser descartado en 2023, WWE King & Queen of the Ring finalmente se llevará a cabo en Arabia Saudita el 25 de mayo«.

La noticia no ha sido confirmada todavía por WWE. Sin embargo, recordemos que originalmente se suponía que The King & Queen of The Ring tendría lugar el 27 de mayo del año pasado en Arabia Saudita, pero fue cambiado y el evento pasó a llamarse Night of Champions. No obstante, habrá que esperar a que se dé el anuncio oficial por parte de la compañía.