Becky Lynch versus Rhea Ripley por el Campeonato Mundial de WWE fue la lucha que abrió WrestleMania XL. «Mami» fue superior a «The Man» y retuvo el título después de aplicarle dos Riptide, el primero contra el esquinero y el segundo sobre la lona, tras haber evitado recibir el Manhandle Slam desde la tercera cuerda.

► La apertura de WrestleMania XL

En la conferencia de prensa posterior al evento de la WWE, le preguntaron a Triple H por qué este combate fue el primero:

«Todo en el evento tiene un propósito específico y se ubica en su lugar por una razón, no es una ciencia exacta; en muchos aspectos, se trata de sentirlo. ¿Cuál es la atmósfera del show? Claramente, esta noche se cierra con The Rock, pero cuando observo el resto del evento, ni siquiera fue una elección para mí. Becky y Rhea van a abrir el espectáculo, y sé que van a comenzar con mucha fuerza desde el principio. Entonces, cuando lo pienso, ¿con qué quiero comenzar? ¿Cuál es mi primer paso en el evento? No había duda para mí.»

«No lo veo como ‘Oh, las mujeres, oh, merecen esto y aquello’. Si las mujeres ocupan esos lugares, es porque es la mejor opción, realmente lo creo. No lo pienso de esa manera, para mí, si estuviera pensando mientras organizábamos el evento, ‘quizás deberíamos poner a las mujeres allí, no lo hemos hecho en un tiempo’. ¿Cómo sería eso igualdad? No es así como debería ser considerado. Veo a todos los atletas de la misma manera, ya sean hombres o mujeres.»