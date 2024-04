Sami Zayn tras WrestleMania XL: «Necesitaba esto»

Muchos lo intentaron pero finalmente fue Sami Zayn quien acabó con el histórico reinado de Gunther como Campeón Intercontinental de la WWE. Los dos colisionaron en la Noche 1 de WrestleMania XL y ciertamente «The Ring General» dio una paliza a su oponente. Pero se confió demasiado, burlándose también de la esposa de este, y «The Underdog from the Underground» lo sorprendió primero con el siempre espectacular Brainbuster en el esquinero y después con dos Helluva Kicks para derrotarlo.

► Sami Zayn tras WrestleMania XL

Al término de combate, el nuevo campeón expresó sus sensaciones en una breve entrevista con Byron Saxton:

«El año pasado fue realmente bueno para mí en muchos aspectos, aunque también tuvo sus dificultades que la gente desconoce. Cuando logras algo importante, es difícil lidiar con lo que viene después, porque te enfrentas a la posibilidad de que tal vez no seas tan grande ni tan bueno como antes, y las sombras del pasado pueden parecer más grandes que lo que está por venir. Necesitaba esto más de lo que puedo expresar con palabras. Hablas de la auto-duda, algo de eso se mostró en televisión, pero hay mucho más que no se ve. Fue todo un reto poner fin a este histórico reinado como Campeón Intercontinental. Mis respetos para Gunther, fue probablemente el combate más físico en el que he estado y logré sacar algo de mí que no sabía que tenía. Estoy emocionado en este momento.»

Veremos qué sigue para Sami Zayn a continuación. ¿Revancha con Gunther? ¿Dará una oportunidad titular a Chad Gable?