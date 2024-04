Bronson Reed: «¡No volveré a quedar fuera de WrestleMania!»

“Esta noche estaba en el asiento del conductor y no solo le mostré al mundo, sino que le mostré a Sami Zayn que debería merecer ser el que tenga esa oportunidad de campeonato en WrestleMania. Big Bronson Reed asumirá el control en 2024”, decía primero, para después preguntar: “¿Dónde está mi combate de WrestleMania?». Hace unas semanas, Bronson Reed se mostraba descontento públicamente por quedar fuera de WrestleMania 40. Ganó la batalla real en honor de André el Gigante en el SmackDown previo.

Pero esa victoria, que en realidad no tendría por qué suponer nada ni para bien ni para él para él, como con los anteriores ganadores de dicho combate, no es suficiente para saciar el hambre de éxito del luchador, que acaba de realizar una publicación en X que podemos tomar como un aviso de que el año que viene sí estará en «The Grandest Stage of Them All». Porque es demasiado bueno, así lo dice, como para estar dos veces seguidas sin participar en el mayor evento del año en la WWE.

I'm too FUCKIN good to be benched 2 years in a row for #WrestleMania

It will not happen again!

– BR pic.twitter.com/boq2FujPa1

— BIG BRONSON REED (@BRONSONISHERE) April 6, 2024