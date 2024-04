WWE dio inicio a WrestleMania 40 con la cantante ganadora del Premio Grammy Coco Jones interpretando al Himno Nacional de Estados Unidos en medio del cuadrilátero frente a las decenas de miles de fanáticos de todo el mundo presentes en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania.

Coco jones singing the national anthem at wrestlemania pic.twitter.com/SFeu8AdVY4 — bfromthesea (@bfromtheseaa) April 6, 2024

► El himno nacional en WrestleMania XL

Esto supuso un cambio de protocolo con respecto al régimen de Vince McMahon ya que durante los WrestleMania anteriores no sonaba esta canción sino ‘America The Beautiful’ de Ray Charles. Triple H decidió realizar otra modificación en su labor como Jefe de Operaciones y Director Creativo.

Y nuestro compañero Dave Meltzer explica lo siguiente en el Wrestling Observer Radio:

«Vince odiaba el himno nacional, así era él, lo odiaba. Le gustaba ‘America The Beautiful’ y ahora que Vince se fue, supongo que eso ha cambiado.»

No está claro por qué el exdueño de la WWE tenía ese odio contra el himno pero podríamos calificarlo como otra de sus peculiaridades. Es de suponer que en adelante estará sonando en las siguientes ediciones del «Grandest Stage of Them All» mientras HHH tenga el control.

► Más de la Noche 1 de WrestleMania XL