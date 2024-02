Becky Lynch: «Charlotte Flair y yo siempre chocaremos»

Becky Lynch habla de Charlotte Flair y de Ronda Rousey, dos de sus mayores rivales en WWE, en una entrevista con el Daily Mail realizada antes de Elimination Chamber: Perth, donde «The Man» ganó la Cámara de la Eliminación para ser la retadora al Campeonato Mundial en WrestleMania 40.

► Becky Lynch de Charlotte Flair

Sobre hacer la conferencia de prensa de Survivor Series con Charlotte Flair: «¿No fue agradable? Mira, creo que Charlotte y yo siempre vamos a chocar, ¿verdad? Porque ambas queremos ser las mejores y con eso, es difícil tener una relación simbiótica eterna. Pero, fue agradable. La animosidad, especialmente durante mucho tiempo, comienza a pesar sobre ti y comienza a ser pesada, y es agradable tener un descanso de eso. Pero no puedes tener demasiado de eso. Esto es lucha libre, hombre. Estamos vendiendo lo bueno, estamos vendiendo conflicto.»

Sobre por qué su lucha con Rousey nunca sucedió: «Supongo que al final del día, todavía pude ganar en el evento principal de WrestleMania, ser la primera mujer en ganar el evento principal de WrestleMania. ¿Creo que esa era la lucha que todos estaban clamando? Sí lo era. Todos querían ese combate individual. Y creo que la gente pensó que ese momento sería eterno y no lo fue. Eso también está bien. Creo que no puedes forzar las cosas cuando no están ahí y creo que vemos eso con lo que está sucediendo actualmente con el producto. Durante años, todos querían ver a The Rock vs. Roman Reigns, pero no es el momento para eso ahora. Todos quieren ver a Roman vs. Cody (Rhodes). Algunas cosas tienen sus temporadas y nosotros no tuvimos esa temporada. Si ella vuelve alguna vez, tal vez esa temporada esté justo ahí. Tal vez sea primavera en esa historia nuevamente, pero nunca volvió a eso.»

