The Undertaker: «The Rock es el sueño americano»

The Rock hizo su debut en WWE durante el Survivor Series 1996 en el Madison Square Garden. Mientras hablaba recientemente en Six Feet Under, le preguntaron a The Undertaker qué pensó sobre él; en aquel evento, él venció a Mankind en un mano a mano. El Enterrador compartió que entonces pensó que «The Great One» no iba a tener éxito. No es una sorpresa, muchos pensaron eso al verlo como Rocky Maivia. Ni siquiera él mismo estaba a gusto con aquel personaje.

► The Undertaker de The Rock

«Nunca olvidaré, lo recuerdo saliendo en el Garden. Tenía esa cosa de colores extraños y todo el rollo. Pensé: ‘Este chico no va a llegar. No tiene ninguna oportunidad. Está muerto en el agua.’ Pensé que por su legado le darían un par de años que probablemente no merecía.

«Él es el sueño americano. Quería jugar al fútbol, eso no funcionó. Hay muchas veces en las que algo así sucede y la gente se derrumba. Luego nunca se recuperan. Incluso cuando pensaba que era malo, siempre estaba motivado. No estaba teniendo una fiesta de lástima.

«Estaba absorbiendo conocimiento. Estaba cerca de los tipos que sabían lo que demonios estaba pasando y aprendiendo de ellos. Trataba de averiguar qué iba a aportar. Desearía que más personas tuvieran eso. Estoy hablando solo del lado de la lucha libre por ahora.

«Porque muchas veces los chicos son muy… en este momento siento que hay muchos chicos que son muy predecibles. Están siguiendo la fórmula que creen que los llevará al éxito. Y no están aportando nada nuevo. Se están quedando dentro de la caja. Eso es lo que era tan genial de Bray Wyatt. Pensaba fuera de la caja. Tipos como The Rock con sus promos. Siempre era ‘nunca estés contento’ y ‘siempre trata de ser mejor’«.