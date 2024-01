10 grandes luchas para recordar 2023

Por primera vez, una compañía que se ubica fuera de territorio japonés, AEW, ha disputado a NJPW la condición de productora número uno de grandes combates. Como ya he comentado anteriormente, nunca antes la casa Élite había ofrecido tanto espectáculo luchístico a lo largo de 12 meses. Una hazaña que llega, ironías de la IWC, en el año que más se ha cuestionado la calidad de su producto.

2022 destacó por sus sucesos chocantes, y 2023 no le anda a la zaga: fallecimientos de Jay Briscoe y Bray Wyatt, WWE vendida a Endeavor, Impact Wrestling denominándose otra vez TNA, el despido de CM Punk de AEW y su regreso a WWE, la presidencia de Hiroshi Tanahashi… Pero este 2023 será igualmente recordado por su acción sobre la lona. Quizás la más brillante en términos globales de toda la historia.

Ya liberado definitivamente de la crisis pandemica, el pancracio se contagió del frenesí festivo que vive el mundo, y las escenas parecieron retarse unas a las otras en pos de ofrecer grandes luchas; desde la británica a la mexicana, pasando por la nipona y la estadounidense.

Pero no puedo cerrar mi introducción sin resaltar la lucha europea y el desempeño de sus talentos, quienes dentro o fuera del viejo continente suponen hoy los MVP de cada promotora para la que compiten. 2024, en este sentido, se presume sea otro gran año para ellos.

► 10 luchas para recordar 2023

Los seguidores yanquis descubriendo a Ospreay e incluyéndolo en sus «The Best Of» porque ha trabajado con luchadores de las dos grandes empresas de EE.UU. es una de las cosas más hilarantes del 2023. Un Ospreay cuyo año en términos de desempeño entre las doce cuerdas no tiene parangón, con tantas actuaciones memorables que (al igual que en 2022) podría elaborarse un listado sólo incluyendo combates protagonizados por él. Y Omega, su predecesor como «Best Bout Machine», no se ha quedado corto. Ambos conjugaron aquí un duelo a la altura de las expectativas, que ya es decir, cuya segunda parte en Forbidden Door II quedó un peldaño por debajo, aunque igualmente resultara soberbia. Su construcción, asimismo, demostró por qué Ospreay va más allá de ser un gran atleta.

Incluyo este choque, además de por su innegable calidad, por ser epítome de la comentada importancia de los talentos europeos en la industria, con Gunther a la cabeza dentro de WWE. Como analicé vía artículo meses atrás, «The Ring General» ha elevado el nivel «in-ring» del otrora Imperio McMahon no sólo desde que compite en el «main roster», sino desde que debutó en NXT UK y tuvo su glorioso reinado allí de 870 días. Muchos creyeron que perdería el Campeonato Intercontinental en el encuentro que nos ocupa, pero de nuevo, Gunther retuvo y de paso dio a Sheamus y Drew McIntyre el combate de sus carreras; probablemente la mejor Triple Amenaza que ha visto WWE junto a la de WrestleMania XX. Y todo, bajo los focos del evento luchístico más popular del mundo. Gunther, parece mentira, sigue siendo WALTER.

Tras un 2022 descollante, Stardom ha vivido un 2023 un tanto convulso, salpicado de críticas hacia su «bookeo» y hacia el extenuante calendario de sus gladiadoras, principales víctimas del mismo. Tam Nakano, por ejemplo, se encuentra inactiva desde octubre por una lesión de rodilla, cuando se esperaba mucho de su ostentación iniciada en este duelo contra Giulia, su archienemiga en Stardom. Un enorme estelar para un enorme evento tributario de All-Star Dream Slam, histórica velada de All Japan Women’s Pro-Wrestling, espejo donde Stardom se mira cada año en pos de que el joshi puroresu reverdezca viejos laureles. Mientras produzca luchas así de reseñables donde la palabra «rivalidad» cobra auténtico sentido, con gladiadoras como Giulia y Nakano, seguirá por el camino correcto.

Cada año, la industria suele dejarnos una exaltación del maniqueísmo, un enfrentamiento Bien vs. Mal tan bien conjurado y vendido que no podemos evitar rendirnos a él. Desafortunadamente, este Spike Trivet vs. Cara Noir tuvo lugar en una promotora «indie», sin la repercusión ni capacidad económica de operar bajo un producto «mainstream». Con todo, PROGRESS hizo un trabajo encomiable, a la altura de cualquier grande como WWE o AEW. Diría que su mejor narrativa desde la rivalidad Cara Noir-Ilja Dragunov, validada después dentro de una jaula de acero donde «The Black Swann» trabajó casi la mitad del tiempo con tres fracturas en su pie izquierdo, y a pesar de ello, sacó adelante junto a Trivet un dechado de creatividad. Verdadero metal pesado que espero no quede como el último combate de la carrera de Cara Noir.

Me quedo en el circuito independiente británico, porque allí protagonizó Miyu Yamashita su combate con mayúsculas durante 2023, por encima de cualquier implicación en TJPW (empresa que la tiene bajo contrato) o la escena yanqui. Y eso que tuvo bastantes destacables por dichos escenarios. El diferenciador: Millie McKenzie, gladiadora con la que guarda una química especial y con la que reactivó su deportivo pique iniciado mediante brillante trilogía en 2022. No sé si existe cuarta película que sea la mejor de una saga, pero Yamashita y McKenzie hicieron del presente duelo el mejor de su particular saga, por añadir un extra de violencia y de psicología muy adecuados a la estipulación. De nuevo, las mal llamadas «ligas menores» yendo un paso más allá. EVE, meto cuña ahora, merece mayor reconocimiento.

Will Ospreay (c) vs. Zack Sabre Jr. por el Campeonato de Peso Completo de Reino Unido IWGP; NJPW Royal Quest III

¿Dije que Ospreay y Gunther están a la cabeza en el panorama de talentos europeos hoy día? Zack Sabre Jr. levanta la mano y manda saludos cordiales. ¿Dije que aquella Triple Amenaza de WrestleMania 39 es epítome del regusto a viejo continente que destila la lucha libre actual? ZSJ y Ospreay difieren. Aunque NJPW Royal Quest III no gozara, evidentemente, de la mediaticidad de «The Showcase of the Inmortals», marcó nuevo hito en la expansión internacional del «King of Sports», sabedora de que sus dos «top gaijins» tienen nacionalidad inglesa y sabedora de que AEW supondría el destino de Ospreay, quien avisó días antes que preparaba su carta de amor a la lucha libre británica. Si un combate puede condensar 2023, por continente y contenido, es este —tal vez definitivo— Ospreay-ZSJ.

Con WrestleDream comenzó a cuestionarse que AEW decidiera (a instancias de Warner Bros. Discovery) ampliar su número de eventos de PPV anuales. Pero tal movimiento, resulte o no perjudicial para la casa Élite, nos dejó un «dream match» el pasado 1 de octubre. Arte por el arte, la gran recompensa para el ganador era ser considerado mejor luchador del mundo desde el punto de vista de la técnica. Y el verdadero ganador fue Zack Sabre Jr., al igual que Ospreay, viviendo su gran «desayuno en América», que dirían Supertramp, bajo los focos de AEW. Quizás ZSJ haya ofrecido otros combates de similar nivel técnico durante 2023 (por ejemplo, en RevPro Epic Encounter contra Jordon Breaks), si bien el de WrestleDream ante Bryan Danielson le ha supuesto un salto de popularidad en el mercado estadounidense.

De esto trata el CMLL, de forjar estrellas. En 2023, Neón y Futuro dejaron de ser promesas para convertirse en realidad, gracias, entre otras actuaciones, al choque contra unos Magnus y Rugido que sirvieron de perfecto contrapeso a sus espectaculares movidas aéreas. Con Místico y Templario en el estelar de la función, los Depredadores y sus retadores salieron a robarse las miradas del respetable y conjugaron el mejor combate de duplas del 2023 en menos de 15 minutos. Y la Arena México hubiera deseado que durara 15 minutos más, cuanto menos, a juzgar por la respuesta de los presentes que abarrotaron el recinto. Debería marcar un antes y un después en las carreras de Neón y Futuro, luego de que el segundo se hiciera con la correa de peso ligero del CMLL el pasado julio.

Will Ospreay (c) vs. Shota Umino por el Campeonato de los Estados Unidos IWGP; NJPW Power Struggle

«Elevate me to the sky» dice el estribillo del tema de entrada de Will Ospreay. Y eso es lo que hizo «The Assassin» con Shota Umino. Inicialmente, nadie esperaba que en Power Struggle, último gran evento del año para NJPW antes de Wrestle Kingdom, Umino consiguiera destronar a Ospreay, inmerso en una antológica racha de victorias. Y de algún modo, por varios minutos, Ospreay, Umino y NJPW lograron que no descartáramos una victoria de «Shooter», más aún si cabe luego de la aparición de Jon Moxley para apoyar a su protegido. He ahí el mérito de esta contienda, que no pudo ser ensombrecida por el controvertido catalizador dramático de sus postrimerías, donde David Finlay destruyó la correa en liza. Resaltar, otra vez, la faceta oratoria de Ospreay, con su promo durante la rueda de prensa previa al show.

Hay estampas que definen carreras, como la de Eddie Kingston cubierto de sangre con un bidón de gasolina en mano, vista en AEW Double or Nothing 2022. O como la tan ilustrativa que pueden observar justo encima de este texto. A falta de incluir un combate de FREEDOMS o de GCW, Swerve Strickland y «Hangman» Page pusieron la nota extrema en 2023. Y dirán los puristas que Strickland y Page no son especialistas en tal arte, pero se dejaron el tipo como cualquier otra figura del «deathmatch», sobre una plataforma «mainstream» donde en teoría tanta violencia debería lucir cual luz rojo, y que durante el año ha sido tendencia dentro de la empresa de Tony Khan, desoyendo cualquier recomendación y en este caso, los gustos de bastantes analistas y aficionados. AEW y su año salvaje.

*Menciones honoríficas: