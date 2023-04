Esta semana que concluye hoy habrá supuesto final de resaca de la “WrestleMania Week”. Y aquí en SUPERLUCHAS, como saben, solemos darle cobertura a Dave Meltzer, quien suscribió la idea de que, efectivamente, WWE tuvo un gran inicio de abril.

Nunca antes visto, dos combates de una misma WrestleMania alcanzaron las cinco estrellas, siendo uno de ellos, The Usos vs. Sami Zayn & Kevin Owens, el primer estelar que lo ha logrado. Aunque quiero resaltar el otro: Gunther vs. Sheamus vs. Drew McIntyre. Porque su valoración vía Meltzer ha abierto un interesante debate en la comunidad luchística de internet.

Con tal puntuación, Gunther suma un total de cinco encuentros como “WWE Superstar” que alcanzan o superan esa mágica cifra , destacándose como el luchador que mayor cantidad atesora en su haber bajo los focos mcmahonianos. He aquí la relación completa.

Actuaciones que a juicio de algunos, hacen de él el competidor que mejor trabajo “in-ring” ha protagonizado en WWE, con un “5 Star” por año desde que firmara con la empresa en 2019.

Repasando el listado de Dave Meltzer, por detrás de Gunther se encuentra Johnny Gargano, con un total de cuatro combates. Completando el particular podio, Adam Cole, con tres.

► Gunther ante la historia

A priori, se trata de una afirmación incontestable. Ningún otro luchador ha dejado mejores choques para la posteridad en WWE según Meltzer. Pero nunca pueden soslayarse las circunstancias.

El producto actual de WWE, aunque se venda como “sports entertainment”, hace mucho más hincapié que antaño en ofrecer buenos combates. Comprueben si no cuántos “5 Star” se han dado en el último lustro. Sólo producidos sobre territorio McMahon, un total de 13. En comparación, WWE contaba hasta 2018 con cinco.

Tendencia que, al contrario de lo que puede pensarse, no se inició como respuesta a AEW, pues en 2018 la casa Élite aún no existía. Aunque sí que podemos asociarlo, en buena parte, al trabajo de The Elite dentro de la escena “indie” —concretamente sobre PWG y ROH, claras inspiraciones para Triple H y su NXT— y al repunte de popularidad de NJPW, asimismo impulsado por dicho grupo.

Gunther tuvo la fortuna de dar sus primeros pasos en WWE al amparo de NXT UK, marca con un estilo inusual, por sobresaliente, dentro del particular cosmos de la “Gran W”. Y ya sobre el elenco principal, “The Ring General” pareció caer en gracia a Vince McMahon, para beneficiarse posteriormente de la programación de Triple H, quien merece crédito por darle exposición al Campeonato Intercontinental, título desdeñado durante años.

Mirando al pasado, desde luego no será por grandes nombres en los anales. Podemos mencionar a Bret Hart, con dos “5 Star”. Quién sabe cuántos combates más habrían obtenido la famosa valoración si el canadiense no hubiera dejado WWE en 1997 como consecuencia del “Montreal Screwjob”, teniendo en cuenta la predilección de Meltzer por “The Hitman”. O si Hart luchara en la actual época (y gozara, claro está, de un manejo similar al de Gunther).

Caso contrario al de Shawn Michaels, también con dos “5 Star”. HBK pudo volver a WWE en 2002, y este renacimiento lo llevó a ofrecer incluso mayor cantidad de combates de calidad que en su primera etapa: desde el mejor de la historia de Raw, al mejor de la historia de WrestleMania. Durante casi ocho años, hasta su retiro allá por 2010, Michaels fue “MVP” en tal sentido. Sin embargo, a ojos de Meltzer, ninguna actuación de “The Showstopper” bajo esa segunda etapa mereció entrar en su lista particular.