Shawn Michaels vs. The Undertaker, WrestleMania 26: el hito de la década

2019 fue el año en que The Undertaker se mostró definitivamente fuera de su personaje como nunca antes. Y así, concedió estas declaraciones a Steve Austin el mes pasado bajo el podcast Broken Skull Sessions, acerca de su serie de combates con Shawn Michaels y Triple H en WrestleMania.

Siempre los veo como un programa de cuatro años. Los dos con Shawn, y luego la historia siguió con Triple H, por lo que lo considero un programa de cuatro años. Aquellos combates fueron muy duros. Llegamos a cotas muy altas. Los combates que tuvimos Shawn y yo… ese chico sabe luchar. Recuerdo sentarme ahí con Triple H para recordarlos y mirarnos el uno al otro como sabiendo que no podíamos igualar lo que Shawn y yo habíamos hecho, de ahí que tuviéramos que tomar una vía distinta.

► Shawn Michaels vs. The Undertaker y su enganche dramático

Unas palabras que simbólicamente llegan justo al cerrarse una década que arrancó en WWE con un estelar de WrestleMania sin precedentes. No por sus sus secuencias imposibles, que algunas tuvo. Sabedores de la imposibilidad de igualar la perfección en ese sentido del precedente bajo el 25 aniversario de WrestleMania, «The Showstopper» y «The Phenom» llevaron su rivalidad a otro nivel.

Porque la narrativa y el elemento sorpresa fueron las claves que convirtieron, bajo opinión de un servidor, a este ‘Shawn Michaels vs. The Undertaker: Career vs. Streak’ de WrestleMania XXVI en el mejor combate posible.

WWE cocinó la historia desde el primer intento fallido de HBK, quien en última instancia, movido por su obsesión por acabar con la racha de su mayor rival, puso su carrera sobre la mesa. Y pese a que la rumorología de internet ya hacía estragos sobre la magia de la lucha libre, muy pocos previeron que Michaels fuese a colgar las botas, considerando su gran forma física a los 44 años y el propio sentido habitual de las revanchas. ¿Por qué estipular una si no sirve de redención al derrotado? Pero contra todos los pronósticos, la racha de Undertaker al final de la noche sumó una nueva muesca sobre las pantallas del Estadio de la Universidad de Phoenix: 18-0.

Dos factores ya mencionados que será difícil logren concentrarse de tan brillante manera sobre la desembocadura de otra rivalidad. Obviando, claro, que WWE ni la industria en general volverán a contar con unos competidores del calibre de Michaels y Taker. El retiro del primero ya supuso una pérdida irremplazable entonces, y cuando el segundo haga lo propio diría que su hueco será aún más difícil de llenar.

Igualmente, choque sin títulos de por medio que quizás avanzase la coyuntura actual, donde los campeonatos ya no gozan del mismo aura a ojos del aficionado. Apunte por cierto, que Nick Aldis viene haciendo, desde que porta el máximo cetro de NWA, en numerosas entrevistas.

Si observamos los estándares actuales que, por ejemplo, destilan NXT y AEW, existe una tendencia a dejar un tanto de lado la narrativa, y a cambio, ofrecer los combates más técnicamente perfectos y espectaculares. Jim Ross y Chris Jericho ya reconocieron este problema que afecta en mayor medida a AEW, y que ha provocado que la marca dorada de WWE consiguiera superar a su competidora en ratings, gracias a la condición estelar de algunos de sus nombres. Hecho que les otorga mayor facilidad para conectar con el gran público vía historias más atrayentes.

El último The Undertaker vs. Shawn Michaels fue un hito a las puertas de la era de los DVR y los «spoilers». Y casi una década después, aquella apuesta por dar prioridad a la narrativa sobre la calidad técnica debería constituir un modelo a seguir para la lucha libre actual, abocada al fracaso si queda reducida a una mera exhibición de destreza atlética. Conexión dramática, con todo lo que eso implica en su respeto al «kayfabe», es la única respuesta.