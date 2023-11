Will Ospreay: «Mi tiempo en NJPW se acaba»

Por primera vez desde que trabaja para NJPW, Will Ospreay no deja claro si continuará con la promotora nipona una vez concluya su actual contrato. Y este concluirá el próximo febrero. Lógico que el devenir de Ospreay levante tanta expectación.

De hecho, según las declaraciones que estamos escuchando por parte de «The Assassin» en las últimas semanas, se antoja probable un inminente cambio de aires, tras siete años vinculado a New Japan, donde ha podido forjarse la consideración de mejor luchador del mundo (si bien no debemos ignorar sus implicaciones en otros escenarios).

Y sus últimas declaraciones van un paso más allá en esa sugerencia.

Hoy, durante la rueda de prensa previa a NJPW Power Struggle, donde mañana defenderá su oro ante Shota Umino, Ospreay dedició estas palabras a su retador.

«He crecido frente a ellos. Por eso hay un problema de conexión. Quieren ver sacrificio. Quieren ver cómo te sacrificas […] Ellos se sienten seguros con New Japan en mis manos. Quieren sentirse seguros en tus manos porque mi tiempo se acaba. Quiero que me destrones. Quiero que me des una paliza porque me importa New Japan. Quiero que esté segura, quiere que esté en manos seguras. Si no llegas mañana queriendo arrancarme la cara, queriendo dejarme en un charco de sangre… Porque me han visto sangrar y sacrificarme. Me he perdido funerales, he dejado de ver a amigos, a mi familia, porque estoy siempre dándolo todo por New Japan Pro-Wrestling […] El tiempo se acaba. ¡Tienes que pelear! No, no eres Omega, no eres Okada, no eres Takagi, no eres Jericho, no eres Tsuji, no eres Zack Sabre Jr., no eres Mike Bailey. Eres el put* Shota Umino. Pelea por todos ellos, quítame esto. Si no, no me siento seguro dejando New Japan en tus manos».