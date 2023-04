Freedoms: “The Gekojuko” Tomoya Hirata se corona

“The Gekojuko” fue el evento que la empresa independiente Freedoms presentó en el Tokyo Korakuen Hall, con dos campeonatos en disputa

► “The Gekojuko”

En buenas noticias, Takayuka Ueki anunció su regreso a los encordados para el mes de mayo, luego de un año de ausencia por lesión. Esto ocurrirá para el tres de mayo.

En confrontación hardcore, Mammoth Sasaki, Takashi Sasaki y Daisuke Masaoka doblegaron a Toru Sugiura, Rina Yamashita y Yusaku Ito en casi nueve violentos minutos de refriega.

Kamui se mantiene en la posesión del Campeonato Mundial de Peso Jr. King of FREEDOM al asegurar la segunda defensa del cinturón tras una reñida lucha ante Dragon Libre. El retador resultó lesionado de un hombro luego de las intensas acciones.

Drew Parker sostuvo su último combate en modalidad death match haciendo equipo con el hombre que le ayudó a perfeccionarse en dicho estilo, Abdullah Kobayashi de BJW. Sus rivales en turno fueron Jun Kasai y Masashi Takeda. Los cuatro hombres usaron lámparas de tubo, sillas, navajas, palillos para brocheta, entre otros implementos con los que se atacaron duramente. Tras la batalla, Parker agradeció el apoyo de los aficionados.

En el turno estelar, el mexicano Violento Jack y Tomoya Hirata se enfrentaron por el Campeonato Mundial King of FREEDOM. Fue una durísima refriega donde los combatientes usaron paneles de vidrio, lámpara de tubo entre otras armas para castigarse. Pero fue el ímpetu del retador, el que le valió salir con la mano en alto y evitar que el mexicano concretara su primera defensa. De esta forma, Hirata se convirtió en el monarca máximo a sus 28 años de edad y tras cinco años de picar piedra, siendo este su primer título individual.

Los resultados completos son:

FREEDOMS “THE GEKOKUJO 2023”, 23.03.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 605 Espectadores

1. Jun Masaoka y Yuya Susumu vencieron a Gurukun Mask y Takahiro Katori (7:05) con la Ambitions de Masaoka sobre Katori.

2. Dobunezumi Fukki, Toshiyuki Sakuda y Kyu Mogami derrotaron a Tatsuhito Takaiwa, GENTARO y Rekka (10:38) con la Sakauchi de Sakuda sobre Takaiwa.

3. Hardcore Match: Mammoth Sasaki, Takashi Sasaki y Daisuke Masaoka vencieron a Toru Sugiura, Rina Yamashita y Yusaku Ito (9:36) con la 29-Years-Old de Mammoth sobre Ito.

4. King of FREEDOM World Jr. Heavyweight Title: Kamui (c) derrotó a Dragon Libre (17:25) con un Firebird Splash defendiendo el título

5. Drew Parker Last Death Match – Fluorescent Lighttubes +α Death Match ~ Blood swan song: Jun Kasai y Masashi Takeda vencieron a Drew Parker y Abdullah Kobayashi

(17:10) con un Cross-Arm Stimulation de Kasai sobre Parker.

6. King of FREEDOM World Title, Glass Board +α Death Match ~ The beginning of a new time: Tomoya Hirata derrotaron a Violento Jack (c) (23:48) con un German Suplex Hold – conquistando el título.