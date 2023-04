El Shinjuku FACE de Tokyo fue sede de “Dramatic Dream Tour 2023 in Shinjuku”, evento presentado por DDT Pro Wrestling.

► “Dramatic Dream Tour 2023 in Shinjuku”

Hubo un par de cambios en el Campeonato Iron Man Heavy Metal; Yusuke Okada dio cuenta de Akito para convertirse en el nuevo campeón.

Sin embargo, Okada celebraba cuando sorpresivamente Akito aplicó un paquetito y recuperó el cinturón. Pero inesperadamente apareció Yoshihiko y castigó a Akito en un Chokeslam para otro cambio de título.

En un duelo especial de parejas, Yuji Hino y Yukio Naya derrotaron Eruption (Hideki Okatani y Yukio Sakaguchi).

Konosuke Takeshita hizo equipo con Samuray Del Sol enfrentando a Chris Brookes y Takeshi Masada. El enmascarado le dio una de sus máscaras a Takeshita y ambos se coordinaron perfectamente para vencer a sus rivales.

Los resultados completos son:

DDT “DRAMATIC DREAM TOUR 2023 IN SHINJUKU”, 24.03.2023

Shinjuku FACE

Asistencia: 191 Espectadores

1. HARASHIMA y Keigo Nakamura vencieron a Kazusada Higuchi y Yuki Ishida (10:14) con un Modified Cross Armbreaker de Nakamura sobre Ishida.

2. WORLD HINO CLASSIC ~Opening Round~: Yuki “Sexy” Iino y Danshoku “Dandy” Dino derrotaron a Makoto Oishi y Bambi (8:52) por detención arbitral (Iino sometió a Oishi con un Cross Ass Sexy Lock Ass).

3. Iron Man Heavymetalweight Title: Yusuke Okada venció a Akito (c) (6:56) con un Small Package – conquistando el título.

-. Iron Man Heavymetalweight Title: Akito derrotó a Yusuke Okada (19:45 Uhr) por Pinfall – conquistando el título.

-. Iron Man Heavymetalweight Title: Yoshihiko venció a Akito (c) (19:47 Uhr) con un Chokeslam – conquistando el título.

4. Daisuke Sasaki, MJ Paul y KANON derrotaron a Toru Owashi, Kazuki Hirata y Kazuma Sumi (9:49) con un Release German Suplex de Paul sobre Sumi.

5. BURNING vs The 37 KAMIINA!: Tetsuya Endo, Jun Akiyama y Yuya Koroku vencieron a MAO, Shunma Katsumata y Toi Kojiima (13:36) con un Modified Triangle Lancer de Koroku sobre Kojima.

6. Special Tag Match: Yuji Hino y Yukio Naya derrotaron a Yukio Sakaguchi y Hideki Okatani (10:18) con un King Kong Sleeper de Hino sobre Okatani.

7. International Special Tag Match: Konosuke Takeshita y Samuray del Sol vencieron a Chris Brookes y Takeshi Masada (16:20) con la Salida del Sol de Samuray sobre Masada.