FREEDOMS: “SMC Festa 2023” Defensa del cetro de parejas

“SMC Festa 2023” fue el nombre del evento que FREEDOMS presentó en el Chigasaki City General Gymnasium de Kanawaga.

► “SMC Festa 2023”

Hubo un combate especial femenino donde Nanae Takahashi y Saori Anou dominaron a Hiroyo Matsumoto y Maya Yukihi.

Daisuke Masaoka, Jun Kasai y Toru Sugiura doblegaron a E.R.E (Dobunezumi Fukki, Kyu Mogami y Toshiyuki Sakuda)

En el duelo estelar, Mammoth Sasaki y Takashi Sasaki superaron a E.R.E (Drew Parker y Violento Jack) para lograr la segunda defensa del Campeonato Mundial de Parejas King of FREEDOM.

Los resultados completos son:

FREEDOMS “SMC FESTA 2023”, 18.03.2023

Chigasaki City General Gymnasium

Asistencia: 405 Espectadores

1. Masashi Takeda venció a Rekka (7:55) con un German Suplex Hold.

2. Takahiro Katori, Dragon Libre y Kamui derrotaron a Jun Masaoka, Yuya Susumu y Gaia Hox (7:41) con la Huracanrana de Katori sobre Hox.

3. Kotaro Yoshino Chigasaki First Triumphant Tag Match: Tatsuhito Takaiwa y GENTARO vencieron a Tomoya Hirata y Kotaro Yoshino (12:41) con un Death Valley Bomb de Takaiwa sobre Yoshino.

4. Women’s Pro-Wrestling Tag Match: Nanae Takahashi y Saori Anou derrotaron Hiroyo Matsumoto y Maya Yukihi (13:31) con un Passion Clutch de Takahashi sobre Yukihi.

5. FREEDOMS vs. E.R.E: Jun Kasai, Toru Sugiura y Daisuke Masaoka vencieron a Toshiyuki Sakuda, Dobunezumi Fukki y Kyu Mogami (12:31) con un Pearl Harbor Splash de Kasai sobre Fukki.

6. King of FREEDOM World Tag Team Title: Takashi Sasaki y Mammoth Sasaki (c) derrotaron a Violento Jack y Drew Parker (17:18) con un D-Geist de Takashi sobre Parker defendiendo el título