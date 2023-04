Stardom: Resultados “Allstar Grand Queendom 2023” Giulia vs Tam Nakano

“Allstar Grand Queendom 2023” fue el magno evento que presentó Stardom teniendo como sede el Yokohama Arena.

► “Allstar Grand Queendom 2023”

En enfrentamiento de parejas, Starlight Kid y Mei Seira se impusieron a AZM y Mei Suruga. Seira fue el artífice de la victoria, por lo que retó a AZM a un combate por el Título High Speed.

Himeka tuvo su lucha final en Stardom, enfrentando a su compañera Maika en un choque individual, donde ésta última fue la ganadora. Fue emotivo ver a las dos salir abrazadas.

God’s Eye (Ami Sourei y MIRAI) doblegaron a Neo Stardom Army (Nanae Takahashi y Yuu) proclamándose como nuevas poseedoras del Campeonato Goddesses of Stardom.

REstart (KAIRI, Natsupoi y Saori Anou) se mostraron implacables contra Prominence (Hiragi Kurumi, Risa Sera y Suzu Suzuki) arrebatándoles el Campeonato Artist of Stardom.

Luego de 480 días de reinado, éste llegó a su fin cuando Saya Kamitani cayó a manos de Mina Shirakawa quien finalmente pudo cobrar venganza de su acérrima rival.

Syuri no tuvo contemplaciones y se lanzó con todo contra la poderosa Chihiro Hashimoto de Sendai Girls a quien dominó con una fortísima patada al rostro.

Tras una fragorosa refriega de trece minutos, Mercedes Moné cayó ante los durísimos castigos que Mayu Iwatani le infringió. De esta forma, la luchadora japonesa se proclamó como la tercera monarca en la historia del Campeonato Femenil IWGP.

En el turno estelar, Tam Nakano volvió a imponerse a Giulia y se apoderó del Campeonato World of Stardom tras una intensa batalla. Este fue un episodio más de la intensa rivalidad que ambas gladiadoras sostienen. Esta es la primera ocasión que Nakano conquista el máximo título de la empresa.

Los resultados completos son:

Stardom “ALLSTAR GRAND QUEENDOM 2023”, 23.04.2023 (PPV)

Yokohama Arena

Asistencia: 5,539 Espectadores

0. 19 Woman Yokohama Rumble: Mai Sakurai (#15) ganó el Rumble (26:38). Orden de eliminación: Saya Iida (#5), Lady C (#6), Yuna Mizumori (#7), Aya Sakura (#8), Ram Kaichow (#12), Hina (#9), Hanan (#11), Rina (#10), Momo Kohgo (#4), Koguma (#3), HANAKO (#2), Chanyota (#13), Fukigen Death★ (#14), Momoe Nakanishi (#16), Waka Tsukiyama (#1), Super Strong Stardom Machine (#17), Super Strong Stardom Giant Machine (#18), Super Strong Stardom Big Machine (#19).

0. Club Venus vs. Oedo Tai: Natsuko Tora, Momo Watanabe, Saki Kashima y Ruaka vencieron a Thekla, Mariah May, Xena y Jessie (9:58) con la Kishikaisei de Kashima sobre Jessie.

1. Starlight Kid y Mei Seira derrotaron a AZM y Mei Suruga (9:49) con la Nagareboshi de Seira sobre AZM.

2. Fuwa-chan 2nd Match: Utami Hayashishita y Miyu Amasaki vencieron a Hazuki y Fuwa-chan (14:19) con un German Suplex Hold de Hayashishita sobre Fuwa-chan.

3. Himeka Retirement Match ~ Himeka FINAL: Maika derrotó a Himeka (14:17) con un Michinoku Driver II.

4. Goddesses of Stardom Title: MIRAI y Ami Sohrei vencieron a Nanae Takahashi y Yuu (c) (12:25) cuando Yuu recibió la cuenta fuera – conquistando el título .

5. Artist of Stardom Title: KAIRI, Natsupoi y Saori Anou derrotaron a Risa Ser , Suzu Suzuki y Kurumi Hiragi (c) (16:55) con un Special Pottering de Anou sobre Suzuki – conquistando el título.

6. Wonder of Stardom Title: Mina Shirakawa venció a Saya Kamitani (c) (17:56) con la Figure for Driver MINA – conquistando el título

7. Women’s Pro-Wrestling Strongest Decisive Match: Syuri derrotó a Chihiro Hashimoto (16:07) por KO (Face Kick).

8. IWGP Women’s Title: Mayu Iwatani venció a Mercedes Moné (c) (12:56) con un Dragon Suplex Hold – conquistando el título

9. World of Stardom Title: Tam Nakano derrotó a Giulia (c) (23:40) con un Violet Screwdriver – conquistando el título