No hay dos sin tres… ni tres sin cuatro, como dirían muchas productoras de Hollywood. Y Miyu Yamashita y Millie McKenzie han ampliado su excelente trilogía, ofreciendo un cuarto enfrentamiento que, al contrario que en la mayoría de sagas cinematográficas, elevó la apuesta.

Por primera vez, Yamashita y McKenzie repitieron escenario, EVE. Allí, durante Wrestle Queendom 5, el pasado noviembre, las gladiadoras disputaron su segundo combate, con victoria para la nipona. Un resultado que ayer se reprodujo, durante el evento Lucky 13 – All Hail The Queens Night (emitido gratuitamente en YouTube), aunque bajo circunstancias muy distintas.

Porque esta vez, Yamashita, como Campeona EVE, puso sobre la mesa su oro, mediante estipulación «Iron Woman» de 30 minutos. Enorme oportunidad para McKenzie de empatar su marcador particular con Yamashita y de paso conquistar una prestigiosa presea, quien sin embargo, salió derrotada tras una férrea batalla. Diría que la mejor lucha femenil en lo que llevamos de 2023.

La primera jornada de Lucky 13 – All Hail The Queens Night, celebrada desde The Dome de Londres (Inglaterra), dejó los siguientes resultados. Hoy tendrá lugar la segunda y última jornada desde la misma sede.

