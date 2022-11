Miyu Yamashita se coronó en Wrestle Queendom V

A Miyu Yamashita se le está quedando pequeña Tokyo Joshi Pro-Wrestling. Eso debe pensar la talentosa gladiadora, luego de portar en tres ocasiones el máximo cetro de la empresa nipona, con la que camina desde el inicio de su carrera hace ya casi una década.

Y Yamashita decidió este verano volver a salir de Japón (movimiento también postergado por la pandemia). Entre otras cosas, para debutar en EVE, promotora inglesa que llevaba tiempo intentando tenerla en alguno de sus shows y que el pasado fin de semana pudo programarla por fin para, precisamente, su cita del año: Wrestle Queendom.

Celebrada en el 229 The Venue de Londres (y emitida vía YouTube), Yamashita hizo doblete, pues EVE presentó dos funciones durante la misma jornada del 13 de noviembre. En la primera, batió a Millie McKenzie, victoria que le permitió tener una oportunidad por el Campeonato EVE horas después, ya dentro de la segunda función. Y allí, Yamashita también salió con el brazo el alto, consiguiendo dicho oro tras derrotar a Alex Windsor, quien había conseguido el título en la velada inicial de manos de Jetta.

Así, Yamashita conquista su primer campeonato de un producto europeo. Aunque no es la primera nipona que lo porta. Entre noviembre de 2012 y febrero de 2013, Emi Sakura ostentó este cinturón, defendiéndolo en dos ocasiones, todas ellas sobre el país del sol naciente.

Para quienes crean como Billy Corgan que el panorama luchístico femenil está en horas bajas, recomiendo echar un vistazo a EVE. Wrestle Queendom V podría ser un buen inicio. He aquí los resultados completos de las dos jornadas del evento.

I did it!!!!!!!!!!!!!🇬🇧🇯🇵

I'm NEW EVE international Champion!

and And defended PureJ!!!!!!!!

I love EVE🍏

Thank you Dann and EVE fans💗#WQ5 #ProwrestlingEVE #PureJ pic.twitter.com/xbOgR29YrZ

— 優宇 💫 Yuu (@yuu_tjp) November 13, 2022