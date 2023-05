El estilo por el que Rey Fénix nos cautiva cada vez que compite se cobra su particular renta ocasionalmente. Y tras su lucha en AEW Battle Of The Belts VI el pasado 7 de abril, el «MexaKing» quiso tomarse un tiempo libre para que su cuerpo descansara, según expuso Dave Meltzer.

Fénix no formó parte de Triplemanía XXXI: Monterrey ni de los posteriores shows de AEW, pero este domingo, el gladiador formalizó su vuelta a la acción. Y lo hizo bajo los focos de su propia promotora, Republic Of Lucha, que regenta con su hermano Penta el Zero M, durante el cuarto show de la misma, celebrado desde South Pasadena (California, EEUU).

Como estelar de la noche, Fénix se midió con el omnipresente Mike Bailey en lo que se dice fue un gran duelo, del que el azteca salió victorioso.

► Tres de Mayo, próxima parada

El fin de la inactividad de Fénix llega poco antes de su importante compromiso para mañana en Dynamite. Junto a Penta e Hijo del Vikingo, Fénix batallará contra otras cinco tercias por una oportunidad al título que portan Kenny Omega y The Young Bucks.

Seguidamente, los resultados completos de Republic Of Lucha IV.