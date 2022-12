2022, un gran año de trilogías luchísticas

Nunca habían cruzado sus caminos, y durante este 2022 The Briscoes y FTR coincidieron sobre el ring tres veces. Para deleite de los seguidores.

No todos los emparejamientos soñados por la fanaticada acaban por satisfacer los expectativas, pero Cash Wheeler, Dax Harwood y Mark y Jay Briscoe incluso las superaron.

Primeramente, dejaron uno de los mejores choques clásicos por parejas que se recuerdan en la historia reciente durante ROH Supercard of Honor, donde FTR conquistó el título de duplas de la compañía del honor, demostrando ambos equipos que habían nacido para enfrentarse.

Meses después, en julio, Wheeler y Harwood lograron retener los oros bajo un extenuante choque al mejor de tres caídas que se extendió hasta los tres cuartos de hora, como memorable cierre de Death Before Dishonor.

Y cuando el rizo parecía no poder rizarse más, casi cinco meses esperaron The Briscoe Brothers para una nueva revancha ante FTR que supuso la esperada variante extrema, con un enfrentamiento de doble collar de perro en el que los «DEM Boys» se impusieron a los «Top Guys», recuperando las preseas que ya ostentan por decimotercera vez. Punto más destacado del reciente Final Battle.

► Tres veces, mejor que dos

Y quiere la azarosa fortuna que el 2022, además de esta saga The Briscoes-FTR, haya dejado otras igualmente soberbias dentro del mundo luchístico.

No tenemos que irnos demasiado lejos, concretamente a Impact Wrestling, escenario donde los Briscoe también ejercieron de campeones el año que nos ocupa, para encontrar el grueso de una tríada de combates protagonizada por Jordynne Grace y Masha Slamovich en apenas mes y medio.

Que no obstante, tuvo su segundo asalto fuera de la Impact Zone, en el evento DINK de Pro Wrestling Guerrilla, luego del duelo inicial en Bound For Glory, hasta el último, un «Last Knockout Standing» acaecido de nuevo bajo los focos de la otrora TNA durante Over Drive. Primero y tercero tuvieron sobre la mesa el magno cetro femenil de Impact, mientras el citado choque en PWG, único ganado por Slamovich, no fue de carácter titular. Todos ellos, sobra decir, de sobresaliente factura.

Hablando de PWG, Michael Oku, quien hará su debut allí el mes que viene como parte del torneo Battle Of Los Angeles, vivió momento de eclosión luchística este 2022 por su clásico instantáneo junto a Will Ospreay en High Stakes de RevPro. Pero su mejor rivalidad en los últimos 12 meses no ha sido con Ospreay, sino con Connor Mills, amigo y compañero de dupla en Destination Everywhere hasta que este le dio la dio la espalda, envidioso de su éxito. Historia que la pandemia trastocó en 2020, pero que RevPro no quiso cayera en saco roto.

Si bien el primer combate no fue un 1 vs. 1, sino un Scramble en RevPro Raw Deal, donde Oku defendió el Campeonato Británico Indisputable de Peso Crucero RevPro contra Mills, Callum Newman, JJ Gale, Nico Angelo y Joe Lando, el siguiente de la serie, durante RevPro Epic Encounters, ya tuvo únicamente a «OJMO» y Mills en liza, sirviendo este para mostrar un primer indicio del inminente «turn heel». Como resolución, triunfo final de Oku bajo un segundo y emotivo mano a mano en Uprising. Por narrativa y calidad entre las doce cuerdas, RevPro no ha tenido rival este 2022 en el panorama británico.

No debe olvidarse, sin embargo, el 2022 de wXw, donde se han dado dos trilogías destacables.

Por una parte, la de Axel Tischer vs. Cara Noir, cuyos enfrentamientos se dieron en Broken Rules XX, Drive Of Champions y el show de aniversario de la promotora germana, con 2-1 para el otrora miembro de SAnitY. Excelente despliegue de resiliencia el del «Black Swann», cuyo 2023 luce muy prometedor.

Pero sobre todo, la que han conjugado Tristan Archer y Levaniel. El segundo, como nuevo gran «babyface» de wXw, finalmente consiguió vencer al rudo Archer la semana pasada y conquistar el magno título varonil de la empresa. No sin antes vivir un calvario por obra y gracia de «The French Revolution», luego de que este se hiciera con el oro en la segunda jornada del Carat Gold bajo un Fatal 4-Way con ambos implicados.

Levaniel logró una nueva oportunidad titular al imponerse en el encuentro Shortcut To The Top, acabando lesionado a manos de Archer durante el epílogo de su victoria. Levaniel quiso cobrar su tentativa entonces en Drive Of Champions… y el árbitro tuvo que detener la contienda ante su empeño de seguir luchando con su cuello maltrecho. Catalizador que condujo pues a la citada coronación de Levaniel, uno de los mejores momentos de la historia reciente de wXw, producto que podría tener aquí a su luchador franquicia de cara a los próximos años.

Allá por 2010, Zack Sabre Jr. portó el Campeonato Mundial Unificado wXw, y el hoy gladiador de NJPW es protagonista en 2022 de otra saga muy rescatable, junto a Tetsuya Naito, toda ella dentro de los márgenes del «King of Sports».

Estos ya se vieron las caras bajo anteriores temporadas, siempre con notables resultados, pero durante el presente año dieron forma a una rivalidad propiamente dicha que se extendió desde la final de la New Japan Cup hasta la segunda noche de Royal Quest II. Con una parada intermedia en el G1 Climax que resultó clave para entender la última lucha, pues Naito demostró ser más listo que un agitado Sabre Jr., endosándole la cuenta de tres vía paquetito, consiguiendo ser ganador del Bloque C. Ergo, «The Submission Master» quiso una revancha, y sobre su tierra natal. Aunque de nuevo, y esta vez de forma rotunda, Naito se impuso.

Y no dejo de hablar de talentos europeos. Probablemente mi serie favorita, la que nos dejaron Miyu Yamashita y Millie McKenzie contó con tres escenarios distintos, uno por cada combate: la World Cup 3 de Revolution Championship Wrestling (España), Wrestle Queendom 5 de EVE (Inglaterra) y All Rise de Tokyo Joshi Pro-Wrestling (Japón). McKenzie se llevó el primero y Yamashita los dos restantes.

De menos a más, con un clímax que tuvo como extra el Campeonato EVE y sin traiciones ni enrevesadas vueltas de tuercas, aquí primó el puro factor «in-ring». Poner en valor aquí el desempeño de McKenzie a sus 22 primaveras, mientras sobra decir que Yamashita es una de las mejores luchadoras del mundo. Lo fascinante de la escena independiente, representado en esta trilogía.