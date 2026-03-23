WWE RAW 23 DE MARZO 2026 .— Jey Uso y Jimmy Uso derrotaron a AJ Styles y Dragon Lee para comenzar su noveno reinado como campeones de parejas. Aunque sólo tienen una defensa televisada, que fue ante Alpha Academy, todos conocen su peligrosidad. Pero ahora enfrentarán un complicado desafío: The Vision. Paul Heyman fue quien le ordenó a Austin Theory y Logan Paul que se enfoquen en exterminar a los Uso para convertirse en monarcas de duplas, algo que ayudaría en mucho a esta facción, dadas las lesiones que los han aquejado. Aunque ésta será una contienda no titular, un triunfo de los villanos los pondría en la antesala de coronarse. ¿Podrán los Uso frenar su ambición? La acción de la marca roja de WWE se emite desde el TD Garden, en Boston, Massachusetts.

Brock Lesnar hará su aparición tras ser brutalmente atacado por Oba Femi la semana pasada. El gigante nigeriano aceptó el desafío abierto de Lesnar para WrestleMania 42, y la embestida que dejó en el suelo a la bestia encarnada fue solo el comienzo. Esta noche, Lesnar buscará venganza.

En otro encuentro titular, veremos a Penta exponer el Campeonato Intercontinental WWE ante Dominik Mysterio.

En otra lucha anunciada para este lunes, Grayson Waller enfrentará en mano a mano a Je’Von Evans.

En relevos femeniles, Bayley y Lyra Valkyria harán equipo contra las Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane).

Además, Roman Reigns, CM Punk, Rhea Ripley, Becky Lynch y LA Knight están anunciados para aparecer.

WWE Raw 23 de marzo 2026

La cobertura en vivo inicia a las 8:00 pm, hora del centro

Lucha Predicción Prob. Análisis The Usos (c) vs. The Vision (Austin Theory & Logan Paul) The VISION 80% Aunque originalmente estaba pautada como lucha titular, fue cambiada a no titular un día antes. Seguramente quieren hacer más fuertes a Theory y Paul. Respuesta de la Bestia

Brock Lesnar tras ataque de Oba Femi Ataque / Promo 90% Lesnar no vendrá a hablar. Destruirá a quien se le ponga enfrente o atacará a Femi si aparece. Campeonato Intercontinental WWE

Penta (c) vs. Dominik Mysterio Penta Retiene 90% Penta está dominante como campeón. Dominik es un retador creíble, pero Hijo del Vikingo será retador de Penta en Worlds Collide. Posible interferencia de Liv Morgan o Raquel Rodríguez. Grayson Waller vs. Je’Von Evans Je’Von Evans Gana 65% Evans es la nueva estrella en ascenso que WWE quiere empujar. Waller puede absorber la derrota y seguir siendo relevante con su personaje arrogante. Bayley y Lyra Valkyria vs. Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) Bayley Y Valkyria 60% Bayley necesita momentum tras perder ante AJ Lee. Valkyria es la futura estrella. Las Kabuki Warriors pueden absorber la derrota.