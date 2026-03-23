WWE RAW 23 DE MARZO 2026 .— Jey Uso y Jimmy Uso derrotaron a AJ Styles y Dragon Lee para comenzar su noveno reinado como campeones de parejas. Aunque sólo tienen una defensa televisada, que fue ante Alpha Academy, todos conocen su peligrosidad. Pero ahora enfrentarán un complicado desafío: The Vision. Paul Heyman fue quien le ordenó a Austin Theory y Logan Paul que se enfoquen en exterminar a los Uso para convertirse en monarcas de duplas, algo que ayudaría en mucho a esta facción, dadas las lesiones que los han aquejado. Aunque ésta será una contienda no titular, un triunfo de los villanos los pondría en la antesala de coronarse. ¿Podrán los Uso frenar su ambición? La acción de la marca roja de WWE se emite desde el TD Garden, en Boston, Massachusetts.
- WWE RAW 16 de marzo 2026 | AJ Lee vs. Bayley.
- WWE NXT 17 de marzo 2026 | Jacy Jayne vs. Zaria vs. Sol Ruca.
- WWE SMACKDOWN 20 de marzo 2026 | The Irresistible Forces vs. Bella Twins.
- LUCHA LIBRE AAA 21 de marzo 2026 | Psycho Clown y Pagano vs. War Raiders.
Brock Lesnar hará su aparición tras ser brutalmente atacado por Oba Femi la semana pasada. El gigante nigeriano aceptó el desafío abierto de Lesnar para WrestleMania 42, y la embestida que dejó en el suelo a la bestia encarnada fue solo el comienzo. Esta noche, Lesnar buscará venganza.
En otro encuentro titular, veremos a Penta exponer el Campeonato Intercontinental WWE ante Dominik Mysterio.
En otra lucha anunciada para este lunes, Grayson Waller enfrentará en mano a mano a Je’Von Evans.
En relevos femeniles, Bayley y Lyra Valkyria harán equipo contra las Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane).
Además, Roman Reigns, CM Punk, Rhea Ripley, Becky Lynch y LA Knight están anunciados para aparecer.
WWE Raw 23 de marzo 2026
La cobertura en vivo inicia a las 8:00 pm, hora del centro