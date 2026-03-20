WWE SMACKDOWN 20 DE MARZO 2026 .— Las Campeonas de Parejas WWE, The Irresistible Forces (Nia Jax y Lash Legend), defendieron el título la semana pasada ante Charlotte Flair y Alexa Bliss, pero la lucha terminó en descalificación cuando intervinieron Nikki Bella y Brie Bella, quienes ya habían anunciado que eran las siguientes contendientes. La noche terminó con The Irresistible Forces brutalizando a Bliss, Flair y las Bellas. Ahora, sin trampas ni interferencias, las gemelas tendrán su oportunidad de conquistar un campeonato que sería lo único que les hace falta en su carrera. La acción de la marca azul de WWE se emite desde el Lenovo Center, en Raleigh, North Carolina.

Y no será la única lucha titular, pues Damian Priest y R-Truth serán los retadores de The MFTs (Solo Sikoa y Tama Tonga) por el Campeonato de Parejas WWE. La dupla de Priest y Truth buscará hacer historia.

Por su parte, la Campeona WWE, Jade Cargill, enfrentará a Kiana James en un mano a mano sin el cinturón en juego.

Drew McIntyre buscará venganza ante Jacob Fatu, quien le costó el Campeonato Indisputable WWE. La guerra entre estos dos titanes ha escalado a niveles personales, y esta lucha promete ser brutal.

‘The Viper’ Randy Orton hará su aparición para explicar su traición a Cody Rhodes. Durante la firma de contrato para WrestleMania 42, Orton atacó brutalmente a su amigo con una silla de acero y los escalones del ring, dejándolo ensangrentado. El Legend Killer ha despertado, y esta noche revelará por qué eligió el camino de la oscuridad.

Además, los Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin) se medirán con Fraxiom (Nathan Frazer y Axiom) en una lucha que definirá el contendiente número uno al Campeonato de Parejas WWE.

WWE SmackDown 20 de marzo 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

Lucha Predicción Prob. Análisis Campeonatos de Parejas Femenil WWE

The Irresistible Forces (c) vs. Bella Twins Irresistible Forces Retienen 70% Las campeonas están dominantes y WWE las protege. Las Bella Twins quedarán fuertes en derrota, posiblemente por DQ o interferencia, para extender la rivalidad hasta WrestleMania. Drew McIntyre vs. Jacob Fatu Sin Ganador / DQ 65% Esta guerra es demasiado grande para resolverse en una sola lucha. Terminará en caos, posiblemente con interferencia de Solo Sikoa o Tama Tonga. Promo de Randy Orton Ataque TRAICIONERO 85% Orton no viene a hablar. Explicará brevemente su traición y atacará a alguien cercano a Rhodes. Campeonato de Parejas WWE

The MFTs (c) vs. Damian Priest & R-Truth The MFTs Retienen 75% Sikoa y Tonga están dominantes como campeones. Priest y Truth son populares pero no están listos para el título. Posible interferencia de los Wyatt Sicks. Contendientes #1 al Campeonatos de Parejas WWE

Motor City Machine Guns vs. Fraxiom MCMG Ganan 60% Shelley y Sabin tienen más experiencia y darían una buena lucha contra los MFTs. Fraxiom quedará fuerte en derrota. Jade Cargill vs. Kiana James Cargill Gana 95% Cargill está protegida como Campeona WWE. James es talentosa pero sirve para mantener activa a la campeona rumbo a WrestleMania 42.

► La función esta noche abrió fuerte: Drew McIntyre rompió el panorámico de un auto y atacó brutalmente a Jacob Fatu. Varios réferis aparecieron para quitárselo de encima.

► «¡Tú me quitaste el evento estelar de WrestleMania 42!», reclamó Drew McIntyre a Nick Aldis.

► Nick Aldis amenazó con despedira Drew McIntyre y un ensangrentadao Jacob Fatu llegó al ring para lograr su venganza y también atacar violentamente al escocés.