NJPW: Primeras luchas para Sakura Genesis 2026

Luego de que llegara a su fin una intensa New Japan Cup 2026, New Japan Pro Wrestling, reveló los primeros encuentros para su siguiente magno evento: «Sakura Genesis 2026«.

► Primeras luchas para Sakura Genesis 2026

Sakura Genesis se celebrará el 4 de abril en el Ryogoku Sumo Hall, siendo el primer evento importante de la temporada primaveral.

La empresa del león reveló las primeras luchas que se dirimirán en dicho evento, siendo cuatro de ellas de campeonato.

El combate estelar del evento será por el Campeonato de Peso Completo IWGP, donde Yota Tsuji expondrá por segunda vez su título, ahora contra Callum Newman. Éste ganó el derecho a contender por el cetro máximo de la empresa del león luego de apoderarse de la New Japan Cup, siendo el luchador más joven en conseguirlo. Newman ahora busca romper el récord de Shinsuke Nakamura e intentará en convertirse en el poseedor más joven de éste cinturón.

Knockout Brothers (OSKAR y Yuto-Ice) pondrán en disputa el Campeonato de Parejas IWGP ante TMDK (Ryohei Oiwa y Zack Sabre Jr.) concediéndoles una nueva oportunidad, tras su fallida lucha en New Year Dash. Para KOB será la quinta vez que ponen en disputa su cetro.

Konosuke Takeshita se presenta de nueva cuenta con el Campeonato de la TV NJPW WORLD de por medio en menos de quince días de su anterior defensa, donde superó a Yujiro Takahashi. Esta ocasión enfrenta a Shota Umino, ante quien cayó en el G1 Climax del año pasado y de quien pretende cobrar venganza, con el plus de la segunda vez que pone en disputa el cinturón.

Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Oleg Boltin defenderá el Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER contra Ren Narita, Chase Owens y Yujiro Takahashi de House of Torture. Durante la New Japan Cup, Oleg Boltin derrotó a Ren Narita, eliminando así al líder de HOT del torneo y reclamando el Campeonato de Peso Abierto NEVER de Narita. Sin embargo, Narita se negó rotundamente a la petición de Boltin, a menos que primero se pusieran en juego el título de tercias.

El cartel va como sigue:

NJPW «SAKURA GENESIS 2026», 04.04.2026

Tokyo Ryogoku Kokugikan

0. KUSHIDA y Masatora Yasuda vs. Tatsuya Matsumoto y Taisei Nakahara

– Togi Makabe y Tiger Mask vs. Hartley Jackson y Kosei Fujita

– Shingo Takagi, Taiji Ishimori y Robbie X vs. Jake Lee, Francesco Akira y Jacob Austin Young

– Aaron Wolf, Toru Yano, YOH y Master Wato vs. Don Fale, SHO, DOUKI y Yoshinobu Kanemaru

– NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Oleg Boltin (c) vs. Ren Narita, Yujiro Takahashi y Chase Owens

– NJPW World TV Title: KONOSUKE TAKESHITA (c) vs. Shota Umino

– IWGP Tag Team Title: Yuto-Ice y OSKAR (c) vs. Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa

– IWGP Heavyweight Title: Yota Tsuji (c) vs. Callum Newman