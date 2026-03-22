LUCHA LIBRE AAA 21 de marzo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Psycho Clown y Pagano vs. War Raiders

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Cobertura y resultados LUCHA LIBRE AAA 21 de marzo 2026 | Psycho Clown y Pagano vs. War Raiders

LUCHA LIBRE AAA 21 DE MARZO 2026 .— En el quinto episodio de AAA en FOX, los War Raiders (Ivar y Erik) se convirtieron en los contendientes número uno al Campeonato de Parejas AAA tras derrotar a Los Americanos (Bravo Americano y Rayo Americano) y a Money Machine (Colmillo de Plata y Garra de Oro). Su oportunidad será cobrada este sábado, en la segunda emisión del evento Rey de Reyes, cuando enfrenten a los actuales monarcas, Psycho Clown y Pagano, en un choque que será, seguramente, muy violento. ¿Podrán los War Raiders sumar un título más a su colección? La acción de AAA se emite desde el Auditorio GNP Seguros en Puebla de Zaragoza, Puebla.

En un encuentro de tercias mixtas, Rey Fénix, Mr. Iguana y Lola Vice se medirán con La Hiedra y Money Machine (Colmillo de Plata y Garra de Oro).

Además, El Grande Americano recibirá la espada de Rey de Reyes.

Lucha Libre AAA 21 de marzo 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

Donde ver LUCHA LIBRE AAA 21 de marzo 2026 | Psycho Clown y Pagano vs. War Raiders
LUCHA LIBRE AAA 21 de marzo 2026.

 

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Columnista de la revista SÚPER LUCHAS desde 1998. Editor en Jefe desde 2003

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