Primer vistazo: Cartelera TNA Sacrifice (27 de marzo 2026)

TNA se presento este jueves en el Gateway Center Arena en College Park. Georgia y entre otras cosas vimos a The Nemeths vencer s The Righteous.
► En el episodio de TNA Thursday Night iMPACT! del 19 de marzo vimos:
- The Home Town Man derrotó a Frankie Kazarian
- Mr. Elegance derrotó a Mike Jackson
- Arianna Grace y Dani Luna derrotaron a Léi Yǐng Lee y Xia Brookside
- Moose derrotó a Brian Myers
- Elayna Black derrotó a Jada Stone
- Nic y Ryan Nemeth derrotaron a Vincent y Dutch
► Cartelera TNA Sacrifice 27 de marzo 2026
TNA se presentará este viernes 27 de marzo en el Alario Center en Westwego, Louisiana, coliseo con capacidad para 2,400 aficionados.
- CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) vs. Steve Maclin
- CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA, LUCHA A TRES BANDAS: Arianna Grace (c) vs. Dani Luna vs. Léi Yǐng Lee
- CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Leon Slater (c) vs. Eric Young
- Moose vs. Eddie Edwards
- Order 4 (Mustafa Ali y Tasha Steelz) vs. Trey Miguel y Jada Stone
- Elijah y The Home Town Man vs. Frankie Kazarian y AJ Francis
- Mara Sadè vs. Elayna Black
|Información del Evento
|Fecha
|Viernes 27 de marzo de 2026
|Hora (CDMX)
|6:00 PM
|Transmisión
|TNA+, TrillerTV, Claro Sports
|Sede
|Alario Center Westwego, Louisiana,
|Capacidad
|2,400 espectadores