Oba Femi ataca a Brock Lesnar ¿Ayuda a Seth Rollins?

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Las cosas se salieron de control con Seth Rollins y Paul Heyman, al grado que dos poderosos luchadores quedaron involucrados en la pelea.

Seth Rollins apareció en el ring rodeado de varios enmascarados, lanzando una advertencia directa a sus rivales y asegurando que eliminaría a Austin Theory, Logan Paul y a cualquiera que se atreviera a pararse junto a Paul Heyman.

Poco después apareció el propio Heyman, visiblemente golpeado y con un ojo lastimado. El histórico manager tomó el micrófono para lanzar una advertencia clara: cualquiera que se metiera con él también se estaba metiendo con Brock Lesnar.

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Tras esas palabras, Lesnar hizo su aparición y comenzó a atacar a todos los enmascarados que acompañaban a Rollins. Uno a uno fueron cayendo o huyendo del ring ante la furia de “The Beast”, quien rápidamente dejó el cuadrilátero prácticamente limpio. Cuando parecía que Lesnar estaba listo para enfrentar directamente a Rollins, ocurrió un giro inesperado.

Oba Femi sorprende a Lesnar

En ese momento apareció Oba Femi, quien caminó hacia el ring mientras Seth Rollins observaba con una sonrisa.

El gigante de NXT se colocó frente a Lesnar y ambos quedaron cara a cara en un intenso momento de tensión. Sin embargo, Rollins distrajo brevemente a Lesnar, lo que permitió que Oba Femi aprovechara el momento para atacar.

Femi levantó a Lesnar y le aplicó un poderoso bombazo, dejando a “The Beast” tendido mientras Rollins observaba satisfecho con el resultado.

LA LUCHA SIGUE...
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Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

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