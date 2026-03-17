Oba Femi ataca a Brock Lesnar ¿Ayuda a Seth Rollins?

Las cosas se salieron de control con Seth Rollins y Paul Heyman, al grado que dos poderosos luchadores quedaron involucrados en la pelea.

Seth Rollins apareció en el ring rodeado de varios enmascarados, lanzando una advertencia directa a sus rivales y asegurando que eliminaría a Austin Theory, Logan Paul y a cualquiera que se atreviera a pararse junto a Paul Heyman.

Poco después apareció el propio Heyman, visiblemente golpeado y con un ojo lastimado. El histórico manager tomó el micrófono para lanzar una advertencia clara: cualquiera que se metiera con él también se estaba metiendo con Brock Lesnar.

► Brock Lesnar limpia el ring

Tras esas palabras, Lesnar hizo su aparición y comenzó a atacar a todos los enmascarados que acompañaban a Rollins. Uno a uno fueron cayendo o huyendo del ring ante la furia de “The Beast”, quien rápidamente dejó el cuadrilátero prácticamente limpio. Cuando parecía que Lesnar estaba listo para enfrentar directamente a Rollins, ocurrió un giro inesperado.

► Oba Femi sorprende a Lesnar

En ese momento apareció Oba Femi, quien caminó hacia el ring mientras Seth Rollins observaba con una sonrisa.

El gigante de NXT se colocó frente a Lesnar y ambos quedaron cara a cara en un intenso momento de tensión. Sin embargo, Rollins distrajo brevemente a Lesnar, lo que permitió que Oba Femi aprovechara el momento para atacar.

Femi levantó a Lesnar y le aplicó un poderoso bombazo, dejando a “The Beast” tendido mientras Rollins observaba satisfecho con el resultado.