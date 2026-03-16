Steve Austin está dispuesto a aparecer en WrestleMania 42

Stone Cold Steve Austin es uno de los nombres más icónicos en la historia de la lucha libre profesional, pero tuvo que verse obligado a retirarse en el 2003 debido a graves lesiones, incluyendo una contusión en la médula espinal que lo dejó brevemente cuadripléjico, y a partir de allí las cosas se le pusieron cuesta arriba. Sin embargo, en el 2022, tras casi dos décadas de estar fuera del ring, salió de su retiro para luchar contra Kevin Owens en WrestleMania 38. No ha vuelto a luchar desde entonces, aunque sí apareció en la edición del año pasado.

► Steve Austin no quiere robarle el protagonismo a las estrellas actuales

La temporada de WrestleMania se acerca y Steve Austin deja la puerta abierta a un posible regreso al magno evento. Así lo dio a conocer durante una entrevista en Busted Open Radio cuando se le preguntó a sobre la posibilidad de aparecer en WrestleMania 42. Si bien no descartó nada, el miembro del Salón de la Fama WWE dejó claro que cree que la atención debe centrarse en el elenco actual de la WWE. Austin reconoció el debate constante entre los fans sobre el regreso de las leyendas, pero dijo que entiende por qué muchos quieren que los luchadores en activo sean los protagonistas, y también contó su anecdótica aparición el año pasado, cuando chocó su cuadrón contra la barrera de protección.

«Es curioso, porque ves algo en Instagram y la gente dice: ‘Oh, no, no, hombre, es demasiado viejo, que el talento actual tenga el protagonismo’. Claro que sí. Si puedo salir y hacer algo, estaría bien. Tienen un elenco bastante bueno, ¿sabes? Así que creo que esos chicos y chicas necesitan todo el tiempo del mundo».

“Cuando me estrellé con ese cuadrón el año pasado contra la pared, ¡menudo desastre! Estaba furioso. Tenía muchas ganas de salir, anunciar la asistencia y luego ver el espectáculo, ver qué tipo de show iban a dar las superestrellas. Y, joder, metí la pata hasta el fondo del ring»

“Ya veremos si me vuelven a llamar. Si lo hacen, genial”.

Steve Austin ya formará parte de las festividades del fin de semana de WrestleMania en Las Vegas como invitado especial en la convención WWE World. Sin embargo, dejó claro que cualquier posible participación en WrestleMania probablemente se limitaría a una aparición, en lugar de volver al ring.