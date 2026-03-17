El Grande Americano vence al Original El Grande Americano

Finalmente se dio el esperado enfrentamiento entre El Grande Americano y Original El Grande Americano, dos luchadores que mantienen una intensa rivalidad que incluso ha tenido capítulos en AAA, incluyendo Rey de Reyes, donde el “no original” logró quedarse con la espada.

El combate contó con la presencia en ringside de Rayo Americano y Bravo Americano, quienes acompañaron a El Grande Americano y terminaron teniendo un papel importante en el desarrollo de la lucha.

Original El Grande Americano tomó la iniciativa desde el inicio al lanzarse sobre su rival con una lluvia de ataques. Incluso logró atraparlo en un armbar apoyándose en las cuerdas, obligando al árbitro a intervenir.

Sin embargo, Rayo y Bravo distrajeron a Original El Grande Americano, permitiendo que El Grande Americano conectara una patada sorpresa para recuperar el control del combate.

La lucha continuó con un intenso intercambio técnico. Original El Grande Americano aplicó un side suplex, seguido de un Dragon Screw y posteriormente un german suplex invertido con puente que estuvo cerca de darle la victoria.

En otro momento destacado, Original El Grande Americano expulsó a su rival del ring con un german suplex que lo hizo caer sobre Rayo y Bravo en ringside.

El combate se volvió cada vez más físico con intercambios de chops, suplex y patadas entre ambos luchadores. Original logró conectar varios german suplex consecutivos y posteriormente un Death Valley Driver que casi termina el encuentro.

La acción incluso se trasladó a lo alto del esquinero, donde El Grande Americano sorprendió con un Rolling Death Valley Driver que también estuvo cerca de darle la victoria.

► Momentos Clave

Original El Grande Americano logró atrapar a su rival con un Ankle Lock y posteriormente aplicó un german suplex con puente que parecía definitivo. Sin embargo, la intervención de Rayo y Bravo distrajo al árbitro.

Aprovechando la situación, Bravo entró al ring para colocar una placa de metal bajo la máscara de El Grande Americano.

Cuando Original El Grande Americano subió al esquinero y se lanzó con un diving headbutt, terminó impactando directamente contra la placa oculta, quedando completamente noqueado.

El Grande Americano simplemente colocó el brazo sobre su rival para conseguir la cuenta de tres.

¿Qué pasará ahora?

La victoria de El Grande Americano, conseguida gracias a la intervención de sus aliados, seguramente intensificará aún más la rivalidad con Original El Grande Americano. Tras este polémico desenlace, todo apunta a que el enfrentamiento entre ambos aún está lejos de terminar.