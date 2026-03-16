Cody Rhodes señaló que «tiene suerte» de encabezar WrestleMania

El camino a WrestleMania 42 dio un giro dramático en el episodio de WWE SmackDown de este viernes cuando Randy Orton atacó brutalmente a Cody Rhodes convirtiéndose en rudo en el proceso, lo cual deja bastante en claro los roles que cada uno adoptará en el encuentro que ambos sostendrán este 19 o 20 de abril en Las Vegas, que será el estelar de una de las noches.

► Cody Rhodes estelarizará su cuarto WrestleMania consecutivo

Cody Rhodes ha protagonizado tres WrestleManias consecutivas: primero, su oportunidad por el Campeonato Universal Indisputable WWE contra Roman Reigns en WrestleMania 39; luego, el evento principal de la Noche 1 contra Reigns y The Rock al año siguiente; después, el evento principal de la Noche 2 nuevamente contra Reigns, solo 24 horas después, en WrestleMania 40; y el año pasado, su enfrentamiento contra John Cena, quien ejercía su papel de rudo. Este año, va encaminado hacia su cuarto estelar consecutivo en el magno evento, y otra vez lo hará con el Campeonato Indisputable WWE en juego.

Aunque algunos creen que se trata de favoritismo por parte de la dirección del evento respecto a la posición de Cody Rhodes en el cartel de WrestleMania, «The American Nightmare» afirmó durante una entrevista reciente con Complex que simplemente tiene suerte, a la vez que resaltó el eventual enfrentamiento con su antiguo compañero de Legacy, Randy Orton, a quien incluso lo considera como un mentor.

«¿La idea de haber luchado contra John en su última WrestleMania y ahora luchar contra Randy en el mismo estadio?. Tengo mucha suerte, ¿verdad? Tengo muchísima suerte porque no sé cuánto tiempo más Randy seguirá en esto«.

«Una de las cosas más curiosas de mi relación con Randy fue el cambio en la dinámica. En lo que nunca dio problemas, ni hubo ningún inconveniente, fue en lo excelente maestro que era en el mundo de la lucha libre».