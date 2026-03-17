Brock Lesnar vs. Oba Femi queda confirmado para WrestleMania 42 tras choque en RAW

Brock Lesnar y Oba Femi tendrán un duelo de poder a poder, pues durante el más reciente episodio de Monday Night RAW, ambos protagonizaron un tenso encuentro que terminó con la confirmación oficial de su combate para WrestleMania.

Durante el evento, Lesnar y Femi se encontraron cara a cara en el ring y cuando Seth Rollin distajo a Lesnar, Oba le aplicó un poderoso bombazo, sorprendiedo a todos.

Tras el caótico enfrentamiento, WWE confirmó oficialmente que Brock Lesnar y Oba Femi se enfrentarán en WrestleMania.

► Duelo de poder a poder entre Brock Lesnar y Oba Femi en WrestleMania

El choque entre Lesnar y Femi promete ser uno de los enfrentamientos más interesantes del evento, ya que ambos son conocidos por su enorme fuerza y capacidad destructiva dentro del ring. Además que lo hecho por Femi sorprendióa propios y extraños, pues dejó en malas condiciones a The Beast.

Por un lado, Brock Lesnar llega con la reputación de ser una de las mayores fuerzas dominantes en la historia de WWE. Por el otro, Oba Femi ha demostrado ser una potencia imparable que no teme enfrentarse a cualquiera.

WrestleMania está tomando forma y lo que parecía que se convertiría en un duelo de Brock Lesnar contra Seth Rollins, parece que será un duelo mucho más parejo con un duelo poder a poder.