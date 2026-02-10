The Usos vencen a Alpha Academy y retienen el Campeonato Mundial de Parejas

The Usos (Jey y Jimmy Uso) se enfrentaron a una complicada misión defender el Campeonato Mundial de Parejas, anete Alpha Academy, representada por Otis y Akira Tozawa., quienes presentaron un reto muy complciado.

El combate arrancó con una muestra de respeto entre Otis y Jey Uso, aunque la cordialidad desapareció en cuanto sonó la campana.

Otis impuso su fortaleza desde el inicio al derribar al campeón, mientras Tozawa aportó dinamismo con una ofensiva veloz que sorprendió a Jimmy Uso. Incluso llevó a ambos campeones a ringside, donde estuvo a punto de lanzarse con un tope, pero su compañero optó por una estrategia distinta: cargarlo y proyectarlo contra los samoanos.

De vuelta en el ring, los campeones comenzaron a inclinar la balanza con juego ilegal y relevos rápidos. Jey aprovechó una distracción arbitral para abofetear a Tozawa, lo que permitió aislar al japonés. Sin embargo, Akira resistió el castigo y respondió con un DDT que dejó a ambos tendidos, abriendo la puerta al relevo de Otis.

El poderoso retador entró como una locomotora, aplastando a Jey en la esquina y ejecutando un bodyslam sobre Jimmy que rozó la cuenta definitiva. Más tarde, Tozawa regresó para encender al público con un patadas y movimientos rápidos y un sentón que estuvo a milésimas de darles el campeonato.

► Momentos claves

Alpha Academy parecía tener el control cuando Otis cargó a Jimmy sobre sus hombros, pero la experiencia de los campeones salió a relucir. Jimmy escapó para enviar al gigante contra el esquinero, eliminó a Tozawa con una superkick y se combinó con su hermano para ejecutar una spear simultánea. El remate llegó con un contundente 1D que selló la cuenta de tres para retener el título.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria reafirma a The Usos como una de las parejas más sólidas de la división, pero Alpha Academy demostró que puede competir al máximo nivel.

Sin embargo, al final, Jimmy Uso pidió a Jey que consiga clasificar a Elimination Chamber y también gane ese combate.