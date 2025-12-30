The Usos se coronan como Campeones Mundiales de Parejas

El Campeonato Mundial por Parejas cambió de manos, pues AJ Styles y Dragon Lee lo pusieron en juego ante The Usos, en un duelo donde los dos equipos tenían mucho más que los títulos en juego.

El arranque fue parejo, con intercambios constantes y dominio alternado, hasta que los campeones lograron tomar ventaja con trabajo en equipo y ataques rápidos que sacaron a los samoanos del ring.

Con el paso de los minutos, Jimmy y Jey comenzaron a recurrir a la experiencia y a los castigos ilegales para aislar a Styles. Dragon Lee intentó cambiar el rumbo con su velocidad, incluyendo ataques aéreos en ringside, pero los retadores resistieron y mantuvieron el combate bajo control en los momentos clave.

► Momentos claves

El cierre fue caótico, con múltiples falsas finales. Styles estuvo cerca de retener con el Styles Clash, pero The Usos sobrevivieron. Finalmente, Jimmy y Jey lograron combinarse de manera precisa para ejecutar el 1D sobre Dragon Lee y sellar la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Con The Usos nuevamente en la cima de la división consiguiendo ser campeones de parejas por novena ocasiones, queda abierta la incógnita sobre si Styles y Dragon Lee buscarán una revancha inmediata o si nuevos retadores aparecerán para enfrentar a los renovados campeones.