WWE, Arabia Saudita y las mentiras de Hugo Savinovich

En SÚPER LUCHAS reportamos que Jerry McDevitt, el abogado de WWE desde hace más de 25 años, presentó a una corte de New York un fuerte argumento para desestimar una demanda de un grupo de accionistas minoritarios en contra de WWE, Vince McMahon, y los expresidentes de la empresa Michelle Wilson y George Barrios.

McDevitt asegura que la demanda carece de fuerza y validez legal porque se basa únicamente en dos reportes pseudoperiodísticos dados a conocer, uno por Hugo Savinovich y otro por parte Brad Shepard, quien a su vez replicó la información dada por el excomentarista de WWE. Pero el problema es que dicha información es totalmente falsa. Vamos a aclarar algunos puntos a nuestros lectores:

1— ¿SÚPER LUCHAS censuró a Hugo Savinovich?

Hugo Savinovich se ha defendido atacando a SÚPER LUCHAS, donde sólo se dio a conocer una noticia, misma que luego se expandió mediante una declaración exclusiva del señor McDevitt.

En una reciente entrevista con el webshow La Mesa de los Márgaros, al igual que en un reciente episodio de su Facebook Live a través de su plataforma Lucha Libre Online, Hugo Savinovich se ha defendido no con argumentos, sino con un poco de chantaje emocional hacia los aficionados, utilizando situaciones personales.

Ha dicho que SÚPER LUCHAS, a la que se refiere como basura visual, nunca le dio el derecho de réplica y que solo publicamos declaraciones del señor McDevitt:

"SÚPER LUCHAS están convertidos en... no voy a usar esa palabra, pero sí me molestó que una página hispana. [...] Me dolió que una compañía con la que tuve muy buenas relaciones por mucho tiempo, además, SÚPER LUCHAS representa parte de la historia y de la cultura de la lucha libre mexicana [...] que sea una página como ellos la que da una historia que ni siquiera da el punto correcto. [...] Me molestó que fue una página latina la que me tiró a mí y que sean las páginas americanas que me defendieron, apenas yo hablé todas las páginas americanas están cubriendo la noticia".

Lo anterior, olvidándose que en Internet todo queda guardado. SÚPER LUCHAS se contactó con él para obtener una declaración y se negó a hablar para este medio, diciendo que estaba "decepcionado" de nosotros, como se evidencia en la siguiente captura de pantalla, sin embargo, ha salido a decir en mínimo tres ocasiones que no le dimos espacio para hablar:

Pese a su negativa, reportamos su respuesta a McDevitt, misma que además enviamos a diversas páginas norteamericanas.

2— ¿Lucha Libre Online no hace dinero con los vídeos de Hugo Savinovich?

Savinovich dijo que el abogado de WWE puede meterse en problemas porque lo acusó de hacer clickbait, es decir, poner un título exagerado o brindar información desproporcionada y dramática para generar visitas, likes o dinero, cosa que él niega porque dice que Lucha Libre Online ni él hace dinero con los vídeos que publica.

Si vamos al canal de YouTube del proyecto, nos daremos cuenta que los vídeos del canal están monetizados de tres maneras distintas:

► Por medio de anuncios antes de cargar el vídeo.

► Por medio de banners a la derecha del marco del vídeo.

► Por medio de banners dentro del vídeo.

Ahora, claro, una cosa muy distinta es que diga que ese dinero es para pagarle a los colaboradores del proyecto y a los editores del vídeo, o para donarlo a causas sociales, algo que solamente sale de su boca, y hay pocas formas de comprobar que realmente sean tantos los proyectos sociales que él apadrina, estaría bien que los diera a conocer públicamente. En todo caso, ¿quién se va a poner a comprobar el destino del dinero generado por dicha monetización? Es un proyecto privado y está bien que gane dinero, pero no mentir así.

Ahora, otra forma de monetizar sus vídeos es promocionar los show en los que Hugo será promotor, productor o comentarista. Y promocionar la venta de su libro, del cual también dice que da un porcentaje de dinero a la caridad pero hasta tiene su propio servidor web solamente para redireccionarlo a la plataforma que lo vende. Esto lo hace tanto en YouTube como en Facebook, en donde no cumplen con todas las normas requeridas para poder monetizar su contenido, como "no publicar contenido sensacionalista o clickbait". Y sí, en 2017, YouTube no monetizaba vídeos de lucha libre, pero debido a las quejas revirtió su decisión rápidamente.

Curiosamente, Hugo recientemente aceptó que está teniendo problemas financieros. ¿Cómo es posible que una plataforma con varios socios dueños y varios colaboradores no genere un centavo?

Se podría pensar que los dueños de Lucha Libre Online están explotando a Hugo Savinovich para ganar mucho dinero, dándole a cambio contratos con iglesias, siendo Hugo el único de ese proyecto que puede generar visitas debido a su popularidad y a su estilo de nota roja.

3— ¿Por qué WWE no desacredita a The Sun, Daily Mail o Forbes?

Porque ninguno de esos portales web son la fuente original de alguna de estas 3 noticias: el secuestro de los luchadores en Arabia Saudita, el corte de la transmisión de Crown Jewel 2019 en Arabia Saudita, o la pelea de Vince con el príncipe. Todos los medios grandes antes mencionados solamente reprodujeron las palabras tanto de Hugo Savinovich como del desacreditado Brad Shepard, únicos mencionados en la demanda.

Inicialmente se creía que Hugo no era nombrado, sino que se le refería erróneamente como "comentarista en español de WWE", pero nuevos documentos de la corte dejan ver que su nombre sí aparece vinculado en la demanda:

De hecho, Jerry McDevitt también ha desvirtuado lo dicho por Brad Shepard en una declaración dada al periodista Dave Meltzer:

Jerry McDevitt vs. Brad Shepard?

4— ¿Existe realmente un exluchador de WWE como testigo en la demanda?

No. Los demandantes aseguran que, sumado al reporte en vídeo de Savinovich y Shepard, un exluchador de WWE les confirmó lo que estos dicen, pero hasta el día de hoy el luchador no ha declarado de forma juramentada ante la corte y es posible que no exista, o si existe, pueda que no vaya a declarar, lo que dañaría la veracidad de la información y de la demanda.

El alegato dice que el exluchador informó a los demandantes que una azafata en el vuelo habría dicho "parece que alguien no quiere que salgamos del país", pero no se nombra a dicha azafata ni se le ha llamado a declarar. Nadie por parte de los demandantes ha ido a la corte a declarar.

5— ¿Se le debe creer a Hugo Savinovich todo lo que dice por ser pastor o evangelizador o por sus situaciones personales?

Evidentemente, no. Hugo dice que como predicador, es una persona transparente y honesta y que nunca mentiría con este tema para no afectar su reputación de 24 años como hijo de Dios. Respetamos a las personas que se dedican a esta profesión, así como las creencias, sin embargo, todas las personas mienten, él en el pasado lo ha hecho, como pueden comprobarlo en este vídeo. Y muchas personas utilizan el nombre de Jesús y de Dios en vano para chantajear, querer dar lástima y generar beneficios económicos, pero de eso tal vez hablemos más adelante aquí en SÚPER LUCHAS. Estén atentos.

6— ¿Inventó Hugo Savinovich la historia del secuestro en Arabia Saudita y el corte de la señal del show especial en dicho país?

En este momento, todo nos lleva a pensar que sí, pero eso se confirmará únicamente cuando la corte de New York desestime la demanda del Sistema de Retiro de Policía y Bomberos de la Ciudad de Warren, que es una consolidación dos demandas surgidas por el reporte erróneo de Savinovich y Shepard y por la supuesta baja en las acciones de WWE por el acuerdo de Arabia Saudita, hecho que habría llevado a Michelle, Vince y George a vender sus acciones. Explicación fácil: Vince simplemente vendió sus acciones porque quería ir a lo grande con la fallida XFL.

Pueda que sus fuentes tampoco existan, pero de existir, tal vez se equivocaron en la información que le dieron a Hugo o lo cruzaron, es decir, le mintieron a propósito para tratar de atacar indirectamente a WWE. Las fuentes también pueden fallar o inventar, eso está claro.

El que Hugo se niegue a ir a la corte como testigo de los demandantes es para no tener que confrontar sus fuentes con las declaraciones juramentadas del director del vuelo chárter que iba a llevar a las Superestrellas de Arabia Saudita a Estados Unidos. Allí se probaría la mentira de Hugo o de sus fuentes.

6— ¿Cómo recuperaría la credibilidad el reporte de Hugo Savinovich?

De momento la única forma es que revele sus fuentes. Eso haría dar un giro en la investigación y cambiaría el rumbo de la demanda en contra de WWE.

También si los demandantes logran obtener una declaración juramentada de Savinovich, Shepard o el exluchador de WWE, lo cual les podría obligar a revelar sus fuentes dentro de WWE, y si estas personas confirman que filtraron la noticia y se comprueban los alegatos de la demanda y que sucedieron los hechos, WWE perdería la demanda y unos cuantos millones de dólares. Y los empleados podrían demandar en masa a WWE.

Sin embargo, esto es algo muy difícil, dado que el director del vuelo chárter ya declaró bajo juramento que lo que retrasó un día la salida fue que tuvieron que llevar un reemplazo para una bomba de combustible del avión en una de las alas y seguramente aportará evidencias como la factura de compra del repuesto y la póliza de seguro de la pieza.

WWE tiene guardada esta declaración como su as bajo la manga por si la corte de New York no desestima la demanda. De Brad Shepard, mejor ni hablar, ya ha sido comprobado como fraudulento en muchas ocasiones.

Además del problema mecánico, lo que pasó fue que el piloto no había dormido las 8 horas necesarias, algo en lo que coinciden tanto Shane Helms como Luke Gallows y Karl Anderson:

7— ¿Quiere WWE, Jerry McDevitt o SÚPER LUCHAS atacar o destruir a Hugo Savinovich como asegura él en una posición de falsa víctima?

De ninguna manera. Nosotros solo reportamos lo que Jerry McDevitt dijo en la corte y en una declaración exclusiva posterior. Y lo que dijo es que su cliente WWE niega completamente lo dicho por Savinovich y por Shepard por ser falso, y ninguno de los anteriores ha comprobado lo que dicen. Con esto, el 50 por ciento de la demanda contra la empresa se derrumba, así que es casi un hecho que el juez desestimará la demanda.

Si algo es falso o verdadero, siempre hay que probarlo con evidencias, especialmente unas acusaciones tan graves como las que se hicieron, como lo está haciendo el abogado de WWE. Intentamos comunicarnos con Hugo, pero se negó a atendernos y se ha dedicado a atacarnos. SÚPER LUCHAS solo informó lo que dijo el abogado de WWE.

Él realmente ataca a WWE y dice que casi todo lo que hace WWE es malo, para que AEW se acuerde de él y lo contrate cuando termine su contrato con AAA. En Wrestling Inc reveló que Cody le pidió no darle tanta publicidad a WWE y hablar más de AEW. Fuera de eso, se victimiza diciendo que WWE le hace cyberbulling, como su amigo y compañero en Lucha Libre Online.

8— ¿Secuestraría Arabia Saudita a más de, mínimo 100 ciudadanos estadounidenses?

Después del rechazo mundial de la muerte de Yamal Jashogyi, evidentemente no. Es algo irrisorio pensar eso. Cabe aclarar que tanto AJ Styles como tanto Rusev, despedido de WWE en plena pandemia el pasado 15 de abril, negaron haber sido secuestrados o retenidos, solamente que se frustraron porque querían ir a descansar antes de aparecer en SmackDown al día siguiente.

Rusev: "Mi padre es pastor, creo en Dios, así que siempre pido oraciones y lo hice solo porque quería ir a casa, no porque nos tomaran como rehenes. No creo que nadie en su sano juicio vaya a retener a 170 personas, ciudadanos estadounidenses, como rehenes, no creo que eso se refleje bien en ningún lado".

La Visión 2030 de Arabia Saudita está destinada precisamente a mejorar su imagen en el extranjero. AJ Styles tenía un partido de fútbol de su hijo el viernes y se molestó por perdérselo, además, llamó exagerado al reporte de Savinovich. Karl Anderson, exWWE y cuya esposa utilizó la palabra "rehén" en un post de Instagram, negó recientemente que él o alguien de su familia hayan hablado con los demandantes de WWE y dijo que si bien cree que todo fue un saboteo porque posiblemente cortaron la transmisión, según dijo un camarógrafo haber escuchado en una especie de teléfono roto, nunca estuvo en peligro ni nada por el estilo. Gallows y Anderson hablaron de teorías de conspiración, estar borrachos y enojados porque Gallows iba a proponerle matrimonio a su esposa el viernes y no pudo llegar a casa. Eso lo molestó.

9— ¿Por qué WWE o Arabia Saudita no enviaron a los luchadores en otro avión?

WWE fue la encargada de elegir la empresa que realizaría en transporte aéreo. WWE ya había firmado un acuerdo con Atlas Air, una importante compañía de transporte privado VIP. No era cosa de Arabia Saudita, que tampoco podía interferir porque WWE tiene contratada una compañía encargada exclusivamente de la logística, que informa a sus luchadores todo el itinerario de viaje y los horarios en los que deben presentarse al check-in por medio de una App exclusiva para trabajadores de WWE.

Cerca de 20 personas, incluyendo algunos luchadores, habrían sacado dinero de su bolsillo para pagar otro vuelo y llegar al otro día a Búfalo, New York, lugar desde donde se realizó SmackDown. Sin embargo, su avión tampoco alcanzó a llegar a tiempo, perdiendo dinero porque no llegaron al show de la marca azul, pero al menos no tuvieron que esperar tanto como las demás Superestrellas, como lo dejó claro Luke Harper, ahora Mr. Brodie Lee, en una publicación Instagram:

"Larry, estoy en casa. Supongo que no quería lo suficiente llegar a casa para pagar mi propio charter, pero ahora estoy en casa".

El señor McMahon no sabía de estos problemas, pues se había marchado con Kevin Dunn y otros ejecutivos en su avión privado en la noche del jueves. El avión 8185 de Atlas Air, un Boeing 747-400, llegó al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de New York a las 12:21 del día sábado con todo el personal de WWE.

Además, Atlas Air no podía darse el lujo de regresar su avión totalmente vacío desde Arabia a Estados Unidos, ya que venían presentando una gran crisis económica que los obligó en febrero de este año a retirar cuatro aviones de su flota. Mismos que con la pandemia del coronavirus, pudieron volver a ser utilizados en abril y han venido ayudando a recuperar a la empresa de los más de 290 millones perdidos el año pasado.

Y, finalmente, por más multimillonarios que sean WWE, Vince McMahon y Arabia Saudita, no son las hermanitas de la caridad. Vince no se hizo rico firmando cheques ni regalando dinero. Y eso quedó claro con tanto despido en medio de una pandemia.

Compartimos esta gran reflexión de Juan Díaz Garay de WWE en español el podcast