El periodismo luchístico es un ente extraño. Debido a sus características, sólo ha hecho escuela en México, Japón y Estados Unidos, pues es necesaria una simbiosis entre el arte de las cuerdas y lo que se escribe. En SÚPER LUCHAS hemos tenido un guía en ese sentido, pero en la mayor parte de las páginas de internet escriben fans que se hacen pasar por analistas, por reporteros, pero sólo tienen de su lado un ego muy grande, pues nunca han sido encauzados por profesionales de la vieja guardia, y ven en la polémica y la grosería una posibilidad de ganar de dinero.

Olvidan el amor por la lucha libre que los convirtió en fans. Por unos cuantos likes, por unas cuantas visitas, se han dedicado a fomentar un odio irracional hacia distintas empresas y distintos luchadores.

► Warge vs Ángel Garza

El más reciente caso involucra a Warge, compañero de equipo de Hugo Savinovich en Lucha Libre Online, en donde administra las redes del proyecto. Es de esas personas que quieren influenciar de forma negativa en la opinión de un público, que erróneamente cree que estas personas no sólo dicen la verdad, sino que tienen información privilegiada, aunque carezcan de credenciales académicas.

Aunque la crítica es necesaria en todo ámbito, una cosa es señalar errores y otra es escupir veneno. La crítica constructiva no es criticar todo, y menos con palabras altisonantes y con delirios de grandeza.

Analizar no es menospreciar el trabajo de los luchadores. Analizar no es humillarlos ni referirse a ellos con palabras como "bultos". Analizar no es gritar a los cuatro vientos que pueden hacer las cosas mejor que Vince McMahon, un viejo lobo de mar cuya experiencia cuadruplíca en décadas las que de vida tienen estos fans. Si Vince McMahon es un multimillonario es por algo. Si estas personas fueran lo que dicen ser, estarían en la nómina de WWE.

Una cosa es diferir en algo que se ve en la televisión, en una película, o en un partido de fútbol y dar su opinión, pero otra cosa es querer hacerle ver a las demás personas que la única opinión posible es la de ellos. Y cuando los fans están en contra de sus opiniones, recurren a falacias para "probar" su punto.

Y si alguien los pone en su lugar, gritan "¡Esto es bullying!".

JAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJA QUIÉN SE VIENE A QUEJAR DE CYBER BULLYING😂😂😂 pic.twitter.com/4fv4Xy5q4B — レオネルカノゴメス✌ (@_ThePhenomenal) July 14, 2020

Loco, te acuerdas de “La comunidad española esta lleno de envidiosos fracasados” “ese negro hijo de puta Kofi” “la bulta de mierda Becky Lynch” “el chupapija Seth Rollins” y un largo etc.



Y estas acusando a Angel Garza de Cyberbullying? Y etiquetando a WWE y Vince Mcmahon?😂 https://t.co/g6CqfnAzDu — Falbak (@Falbak_) July 14, 2020

Tal es el caso de Warge, a quien recientemente Ángel Garza le bajó los humos. Le golpeó el ego y le dio una lección de humildad que no funcionó, pues solamente sacó lo peor de Warge.

Primero, le envió un audio a Ángel Garza porque éste lo puso en ridículo. Y sacando lo peor de sí mismo, le faltó el respeto de una manera que hasta da pena ajena. Como si Ángel le hubiera hecho el peor de los agravios solamente por haberle pedido que respetara a sus colegas. Se despachó con un horrible discurso en donde le dice hasta de lo que se va a morir. Una actitud que solo demuestra el desequilibrio mental que parece padecer.

¿Qué da derecho a insultar a un luchador profesional que nada más ha sido bueno contigo y te ha dado entrevistas para que crezcas en YouTube? Quería que Garza le dijera en privado su error, cuando él había salido en público a burlarse de los demás compañeros porque sus entrevistas "habían sido malas".

Le hirió el ego el que Garza le dijera que tuvo que hacer dos entrevistas para poder publicar la entrevista que publicó, porque en la primera lucía bastante nervioso, contrario a la manera tan confiada en la que insulta a las empresas y luchadores en sus vídeos.

Te recomiendo que ya te calles ya no la sigas regando, el karma si existe y lo que estás viviendo es lo mismo que hiciste vivir a mucha gente, y ya es hora de que te bajes de ese tren llamado egoísmo y prepotencia — Mr. Insect Wrestling (@Emergen42165022) July 14, 2020

Tal vez la idiotez sea necesaria para pertenecer a Lucha Libre Online, en donde están a favor de la violencia estudiantil, como en esta imagen donde glorifican no solo la violencia, sino que promueven aplicar peligrosas movidas de MMA como el mataleón.

¡Atángana! ¡Dale que no soy yo! ¡Aprieta! ¡Aprieta! ¡Aprieta! https://t.co/5yybjiMrf5 — Lucha Libre Online (@luchalibreonlin) July 14, 2020

Y, posteriormente, se quiso hacer la víctima y al igual que hizo Hugo Savinovich, quien acusó a WWE de bullying cibernético. Y nadie le cree. Porque los mensajes que Garza publicó no se acercan en nada a la manera grosera en la que Warge le habló a Garza cuando éste lo dejó de seguir en las redes sociales. El fan lloró cuando su ídolo se alejó de él.

Sumado a eso, empezó a decir que iba a cerrar su cuenta de Twitter y hasta su canal de YouTube, (pista: quiere llamar la atención), porque supuestamente había recibido amenazas de muerte y mensajes de odio, mismos mensajes de odio que él genera con sus opiniones sin filtro y "políticamente incorrectas" de las que tanto se jacta, pero que no puede aguantarse cuando son hacia él.

Tal vez el error más grande haya sido de Ángel Garza, quien inocentemente, y solamente por querer que los fans latinos de WWE se sintieran más cercanos a él, utilizó la plataforma de personas como Warge sin investigar realmente bien quién era este personaje. Personaje quien malinterpretó la confianza dada por Ángel Garza, y se creyó superior a todos sus pares por tener hasta el número de teléfono de Ángel, en una actitud no de un reportero, analista o youtuber, sino de un fanboy.