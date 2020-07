El luchador Blue Demon Jr. está de fiesta. Actualmente se encuentra celebrando 35 años de carrera, dentro de los cuales ha conseguido infinidad de triunfos y uno que aún le gustaría tener es la máscara del Hijo del Santo.

Demon sabe que ha tenido una larga carrera en los encordados, pero no quiere mantenerse luchando para siempre, por lo que en 2022 podría decir adiós a los cuadriláteros.

"Este 2020 no ha terminado, hay muchas rivalidades pendientes, Rayo de Jalisco Jr., L. A. Park, Rush y Drago, definitivamente hay cosas por hacer en el cuadrilátero, estoy muy conciente que queda 2020 y 2021, creo que el año del retiro sería el 2022", comentó en entrevista para Reforma.

El hijo de la Leyenda Azul ha tenido una carrera donde ha conseguido cetros como el Nacional Crucero, Welter WWA, Semicompleto UWA, Nacional Atómico, Latinoamericano AAA, además de la cabellera de Dr. Wagner Jr. y la máscara del Espectro Jr., Black Demon y MS- Jr. entre otras.

Sin embargo, la rivalidad que ha quedado pendiente desde que sus padres estaban con vida es con el personaje del Santo, por lo que estaría dispuesto a jugarse la máscara con el Hijo del Santo.

"Para mí no sería imposible, nos hemos enfrentado en muchas ocasiones. Tal vez ya no se siente apto o no lo quiere hacer por situaciones diferentes, pero yo estoy en toda la disponibilidad que si alguien se interesa podemos ver términos y firmar".