Ángel Garza se pelea con Warge, youtuber argentino

El luchador de WWE, Ángel Garza, perdió la paciencia con el yotuber argentino Warge, con quien inició una guerra en redes sociales.

Aunque parecía que había una relación al menos de respeto entre el gladiador y el creador de contenido, ya que habían tenido un par de entrevistas, donde incluso hubo bromas entre ambos. Las cosas subieron de tono cuando el youtuber recordó la entrevista realizada en abril, pero haciendo mofa con una "imagen de error" y asegurando que su entrevista era diferente a otras.

Aunque el comentario no cayó nada bien al luchador de Monterrey, quien contestó a la publicación.

La discusión comenzó a subir de tono y comenzaron a intercambiar mensajes más fuertes, incluso el luchador de WWE aseguró que dejará de seguir e canal del youtuber.

Los insultos continuaron y en redes sociales ambos empezaron a lanzarse golpes.

"Le pateaste la reja a los perros sin saber que la reja estaba abierta (y que era de los perros finos pero bravos) y ahora el Chihuahua corre y corre llorando, esto está siendo más divertido de lo que pensé", publicó Garza.

Pero si vos no solo te ofendiste por otros, si no que ofendes con un adjetivo tan tonto como lava perros, no mames, encima de ardido me dejaste de seguir en todos lados, me parece que hiciste más que patear la reja Ángel "Cyverbullying" Garza.